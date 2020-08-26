Son dakika haberi... Polisler anons yaparak düğün ve nişanlara gelen kısıtlamayı duyurdu - Son Dakika

Yozgat'ta polisler cadde ve sokaklarda anons yaparak düğün ve nişanlara gelen kısıtlamayı duyurdu.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yayımladığı genelge ile Yozgat'ın da arasında bulunduğu 14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan etkinliklere kısıtlama getirilirken, düğün ve nikahlar 1 saat ile sınırlandırıldı.

Yozgat'ta emniyet ekipleri cadde ve sokaklarda polis araçlarından anons yaparak vatandaşlara alınan kararları duyurdu. Kısıtlamalarla ilgili polislerden bilgi alan vatandaşlardan Hacı Ali Temiz, gazetecilere, oğlunun düğününü yapacağını, Ankara'dan Yozgat'a gelin getireceğini söyledi.

Hem Ankara hem de Yozgat'ta düğün salonu kiraladığını ve kapora verdiğini belirten Temiz, "Devletimizin aldığı kararlara uyacağız. Her şeyi hazırlamıştık, yemek için et siparişi vermiştim, onu iptal ettirdim. Düğünde sadece misafirlere su ikram edeceğiz." dedi.