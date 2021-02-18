Son dakika haberi | Polisler suça sürüklenen çocuklar ile bir araya geldi
18.02.2021 10:52
Son dakika haberlerine göre Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarafından suça sürüklenen çocuklarla bir araya gelerek onlara çeşitli hediyeler verdi.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarafından suça sürüklenen çocuklarla bir araya gelerek onlara çeşitli hediyeler verdi.
Çocukların her türlü tehlikeden korunması, suça karışmalarının engellenmesi ve sokakta karşılaşacakları tehlikelerden uzak tutulması amacı ile suça sürüklenen 21 çocuğa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Osman Kolay, Çocuk Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekiplerince bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmeler sonrası çocuklara mont, ayakkabı, bot, kazak gibi giyecekler hediye edildi. - ADIYAMAN
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