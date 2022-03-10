Polislerin şehit edildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Polislerin şehit edildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 2 polisin şehit edilmesiyle sonuçlanan olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bir halk otobüsünün kamerasına yansıyan görüntülerde polis ekiplerinin zanlıyı araçla kovalayarak yakalamaya çalıştığı gözlendi.

Şanlıurfa'da dün 2 polis silah kaçakçılığı şüphesiyle takip ettikleri şahıs tarafından silahla ateş açılarak şehit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile Polis Memuru Cemal Bozkurt'un şehit edildiği olayla ilgili yeni güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Bir halk otobüsünün kamerasına yansıyan görüntülerde polis ekiplerinin otomobille kaçan zanlıyı kovaladıkları, zaman zaman durdurmaya çalıştıkları gözlendi.