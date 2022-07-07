Son dakika haberi: Polisten aranması olan şahıslara şafak vakti eş zamanlı operasyon: 8 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Polisten aranması olan şahıslara şafak vakti eş zamanlı operasyon: 8 gözaltı

07.07.2022 12:42
Son dakika haberi: Polisten aranması olan şahıslara şafak vakti eş zamanlı operasyon: 8 gözaltı

Gelen son dakika haberine göre Sakarya'da polis ekiplerinin haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik şafak vakti düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 8 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Sakarya'da polis ekiplerinin haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik şafak vakti düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 8 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirdeki huzur ve güven ortamını korumak için kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslara yönelik 8 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çeşitli suçlardan en az 2, en çok 15 yıl aranması olan 8 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sonrasında şüpheliler adliyeye sevk edildi. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Polisten aranması olan şahıslara şafak vakti eş zamanlı operasyon: 8 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Polisten aranması olan şahıslara şafak vakti eş zamanlı operasyon: 8 gözaltı - Son Dakika
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