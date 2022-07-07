Sakarya'da polis ekiplerinin haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik şafak vakti düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 8 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirdeki huzur ve güven ortamını korumak için kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslara yönelik 8 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çeşitli suçlardan en az 2, en çok 15 yıl aranması olan 8 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri sonrasında şüpheliler adliyeye sevk edildi. - SAKARYA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi: Polisten aranması olan şahıslara şafak vakti eş zamanlı operasyon: 8 gözaltı - Son Dakika