Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirdeki huzur ve güven ortamını korumak için kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslara yönelik 8 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çeşitli suçlardan en az 2, en çok 15 yıl aranması olan 8 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi: Polisten aranması olan şahıslara şafak vakti eş zamanlı operasyon: 8 gözaltı - Son Dakika

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