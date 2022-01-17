Malatya'da dilenciliğe yönlendirilen çocuklara polis şefkati - Son Dakika

Malatya polisi, cami önlerinde, trafik ışıklarında ve halkın yoğun olduğu bölgelerde dilenciliğe yönlendirilen çocuklara emniyette çeşitli ikramlarda bulunularak, hediyeler verdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, bir grup küçük yaşta çocuğun cami önlerinde, trafik ışıklarında ve halkın yoğun olduğu bölgelerde dilenciliğe yönlendirildiği tespit etti.

Ekipler, çocukları araçlarla Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine getirerek burada kurulan stantta çeşitli ikramlarda bulundu, sihirbazlık gösterisi, yüz boyama etkinliği ile oyunlar oynanarak çocuklarla keyifli vakit geçirdi. Etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler de dağıtıldı.

Ayrıca ekiplerce davet edilen ailelere, devletin ilgili kurumlarınca sosyal devlet anlayışına uygun olarak ihtiyaç sahibi ailelere gerekli yardımın yapıldığı, çocukların dilenirken değil oyun oynayarak gelişimini tamamlaması gerektiği, okul çağı gelen çocukların okulda, diğer çocukların ise park ve bahçelerde akranlarıyla vakit geçirmesinin uygun olacağı anlatıldı.

Aileler, etkinliğin farkındalık ve bilinçlenme anlamında faydalı olduğu belirtirken, etkinliğin ardından çocuklar aileleriyle ikametlerine uğurlandı.