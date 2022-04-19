Antalya'da polis ekiplerinin helikopter ve drone destekli trafik denetiminde hız kurallarına uymayan 439 sürücüye ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, kara yollarında trafik güvenliğini sağlamak amacıyla emniyet kemeri, radar, alkol, ışık ve hatalı sollamaya yönelik trafik denetimleri gerçekleştirildi.
Helikopter ve drone destekli trafik kontrolünde 209 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı, şehirlerarası otobüs denetimi kapsamında 4 araç denetlenerek 1 sürücüye idari para cezası kesildi.
Yük taşıyan araçların denetimi kapsamında 5 bin 189 araç denetlenerek, 429 sürücüye idari para cezası uygulandı. Radarla hız denetimlerinde ise 439 sürücüye 440 trafik idari para cezası kesildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Polisten helikopter ve drone destekli trafik denetimi - Son Dakika