Son dakika haberi! Polisten ikamete sentetik uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberi! Polisten ikamete sentetik uyuşturucu operasyonu

25.12.2020 21:16
Son dakika haberi! Polisten ikamete sentetik uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Son dakika haberleri... Polisten ikamete sentetik uyuşturucu operasyonuAntalya'da Narkotim ekipleri tarafından bir ikamete yapılan operasyonda 920 kullanımlık 69 adet kağıda emdirilmiş Sentetik Kannobinoid A4 ile 20 gram Sentetik Kannobinoid Bonzai maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili A.G. ve G.G.

Polisten ikamete sentetik uyuşturucu operasyonu

Antalya'da Narkotim ekipleri tarafından bir ikamete yapılan operasyonda 920 kullanımlık 69 adet kağıda emdirilmiş Sentetik Kannobinoid A4 ile 20 gram Sentetik Kannobinoid Bonzai maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili A.G. ve G.G. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'nde alınan istihbaratı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir ikamete operasyon düzenledi. Hassas burunlu köpeklerin de görev aldığı operasyonda evde arama yapan ekipler, 920 kullanımlık 69 adet kağıda emdirilmiş Sentetik Kannobinoid A4 ile 20 gram Sentetik Kannobinoid Bonzai maddesi ele geçirdi.

Olayla ilgili A.G. ve G.G isimli iki şüpheli gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G. adli kontrol hükümleri uygulanırken G.G, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.


Uyuşturucu Operasyonu, Antalya, Bonzai, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Polisten ikamete sentetik uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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