Son dakika haberi! Polisten kaçan firari suç makineleri yakalandı... Konsol zulasından silah, uyuşturucu ve sahte para çıktı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Polisten kaçan firari suç makineleri yakalandı... Konsol zulasından silah, uyuşturucu ve sahte para çıktı

03.04.2022 09:51
Son dakika haberi! Polisten kaçan firari suç makineleri yakalandı... Konsol zulasından silah, uyuşturucu ve sahte para çıktı

Son dakika haberler... Polisten kaçan firari suç makineleri yakalandı.

Polisten kaçan firari suç makineleri yakalandı... Konsol zulasından silah, uyuşturucu ve sahte para çıktı

Okmeydanı'nda polisin kovaladığı araçtaki 2 firari suç makinesine kıskıvrak yakalandı

Aracın konsoluna gizlenmiş tabanca, uyuşturucu ve sahte para ele geçirildi

İSTANBUL - Okmeydanı'nda polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü, yaşanan kovalamaca sonucunda yakalandı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemede araçtaki suç makinelerinin çeşitli suçlardan firari olarak arandığı tespit edildi. Araç içerisindeki aramalarda ise konsolun gizli bölmesine gizlenmiş metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve seri numaraları aynı sahte 5 bin lira ele geçirildi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Okmeydanı'nda bir sokakta devriye görevlerini yaptıkları esnada 34 DIN 558 plakalı bir araçtan şüphelenerek 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan araç sürücüsü, duracakmış gibi yapıp bir anda hızlanarak kaçmaya başladı.

Kovaladıkları araçtan suç makineleri çıktı

Polisin ihtarına uymayarak kaçan araç, polis ekipleriyle yaşanan kovalamaca sonucunda durduruldu. Araçta bulunan Dilara O. ve Siman Y. yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri GBT sorgusu yaptığında ise emniyette çeşitli suçlardan 12 adet kaydı bulunan Dilara O.'nun "dolandırıcılık" suçundan 2 dosya, 21 adet kaydı bulunan Sinan Y.'nin ise "kasten yaralama" ve "Mala zarar verme" suçlarından ise 3 dosyadan firari olarak arandıkları tespit etti.

Konsoldaki zulada tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Şüpheli Dilara O. ve Sinan Y.'yi emniyete götüren ekipler, otoparka çekilen araçta inceleme yaptı. Yapılan incelemede aracın konsol bölümünün sonradan oluşturulduğu ve arkasının boş olduğunu fark etti. Konsolu söken Beyoğlu polisi, içerisine gizlenmiş ruhsatsız silah, seri numaraları aynı 5 bin lira sahte para, ve metamfetamin diye bilinen uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen malzemeler ve gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü. Aramalar ise kameralara yansıdı.

Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk şüphelilerden Sinan Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Dilara O. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(MB-DCC-ZA-

Son dakika haberi! Polisten kaçan firari suç makineleri yakalandı... Konsol zulasından silah, uyuşturucu ve sahte para çıktı
Son dakika haberi! Polisten kaçan firari suç makineleri yakalandı... Konsol zulasından silah, uyuşturucu ve sahte para çıktı
Son dakika haberi! Polisten kaçan firari suç makineleri yakalandı... Konsol zulasından silah, uyuşturucu ve sahte para çıktı
Son dakika haberi! Polisten kaçan firari suç makineleri yakalandı... Konsol zulasından silah, uyuşturucu ve sahte para çıktı
Son dakika haberi! Polisten kaçan firari suç makineleri yakalandı... Konsol zulasından silah, uyuşturucu ve sahte para çıktı

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Diyarbakır'da polisten kaçan şüphelilerin üstünden silah ve uyuşturucu çıktı Diyarbakır'da polisten kaçan şüphelilerin üstünden silah ve uyuşturucu çıktı 'Silahla yaralama' suçundan aranan şüpheli şahsın aracından uyuşturucu zulası çıktı 'Silahla yaralama' suçundan aranan şüpheli şahsın aracından uyuşturucu zulası çıktı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Polisten kaçan firari suç makineleri yakalandı... Konsol zulasından silah, uyuşturucu ve sahte para çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Polisten kaçan firari suç makineleri yakalandı... Konsol zulasından silah, uyuşturucu ve sahte para çıktı - Son Dakika
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