Polisten kaçan hafif ticari aracın sürücü ve 3 arkadaşı, kaza yapınca yakalandı - Son Dakika
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Polisten kaçan hafif ticari aracın sürücü ve 3 arkadaşı, kaza yapınca yakalandı

11.03.2022 01:43

Polisten kaçan hafif ticari aracın sürücü ve 3 arkadaşı, kaza yapınca yakalandıADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan hafif ticari aracın sürücüsü ve yanındaki 3 kişi, takip sırasında kaza yapınca yakalandı.

Polisten kaçan hafif ticari aracın sürücü ve 3 arkadaşı, kaza yapınca yakalandı

ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan hafif ticari aracın sürücüsü ve yanındaki 3 kişi, takip sırasında kaza yapınca yakalandı. Hafif ticari aracın sürücüsü Şahin Ö.'ye, 'ters yönde araç kullanmak', 'dur ihtarına uymamak' ve 'trafiği tehlikeye atmak', suçlarından 2 bin 500 lira para cezası kesildi.

Gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi'nde devriye görevinde bulunan polis ikibi, ters şeritte ilerleyen 33 ADN 271 plakalı hafif ticari aracı fark etti. Polisin 'dur' ihtarında bulunduğu araç sürücüsü, kaçmaya başladı. Seyhan Caddesi'ne çıkan sürücü, kaçışına Güney Kuşak Bulvarı'nda devam etti. Daha sonra Mirza Çelebi Sokak'a dönmek isteyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedip dönerli kavşakta refüje çıkarak, sinyalizasyon direğine çarptı. Kazının ardından ismi Şahin Ö. olduğu öğrenilen sürücü ve yanındaki 3 arkadaşı yakalandı.

Hafif ticari aracın sürücüsü Şahin Ö.'ye, 'ters yönde araç kullanmak', 'dur ihtarına uymamak' ve 'trafiği tehlikeye atmak', suçlarından 2 bin 500 lira para cezası uygulandı. Sürücü ve 3 arkadaşı gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Polisten kaçan hafif ticari aracın sürücü ve 3 arkadaşı, kaza yapınca yakalandı - Son Dakika


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