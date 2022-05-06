Son dakika haberi | Polisten kaçan şüpheli apartmanın çatısında yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Polisten kaçan şüpheli apartmanın çatısında yakalandı

06.05.2022 22:33
Son dakika haberi | Polisten kaçan şüpheli apartmanın çatısında yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta havaya ateş açtıktan sonra polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan şahıs, gizlendiği apartmanın çatısında yakalandı.

Kahramanmaraş'ta havaya ateş açtıktan sonra polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan şahıs, gizlendiği apartmanın çatısında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir otomobilden silah sıkıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Şahsın kullandığı otomobil bulvar üzerinde durdurulmak istenirken, otomobilden inen şahıs kaçtı. Bir apartmana girdiği tespit edilen şahıs, polis ekiplerince apartmanın çatısında yakalandı. Çeşitli suçlardan arandığı belirlenen Y.A. gözaltına alındı. Yakalanan Y.A'nın silahının ise apartmanın çatısındaki bir saksı içinde bulunduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika haberi | Polisten kaçan şüpheli apartmanın çatısında yakalandı
Son dakika haberi | Polisten kaçan şüpheli apartmanın çatısında yakalandı

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Kahramanmaraş, Azerbaycan, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Polisten kaçan şüpheli apartmanın çatısında yakalandı - Son Dakika


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