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Son dakika haberi | Polisten kaçan sürücü kaza yapınca yakayı ele verdi - Son Dakika

Son dakika haberi | Polisten kaçan sürücü kaza yapınca yakayı ele verdi

18.02.2022 10:11
Son dakika haberi | Polisten kaçan sürücü kaza yapınca yakayı ele verdi

Son dakika gelişmesine göre Maltepe'de polisin dur ihtarına uymayan bir kişi durmayıp gaza basınca D-100 karayolunda kovalamaca yaşandı.

Maltepe'de polisin dur ihtarına uymayan bir kişi durmayıp gaza basınca D-100 karayolunda kovalamaca yaşandı. Polisten kaçan sürücü yaşanan kovalamaca sırasında Kartal'da yön levhasına çarparak kaza yaptı. Kaza yapınca duran sürücü polis tarafından yakalanırken, polisin yakaladığı şahsa "niye kaçıyorsun" diye tepki gösterdiği görüldü.

Maltepe'de polisin dur ihtarına uymayan bir sürücü Maltepe D-100 karayolu üzerinde gaza basarak kaçmaya başladı. Polisin de kaçan şahsın peşinden gitmesiyle kovalamaca yaşandı. Kovalamaca ile Kartal'a kadar gelen sürücü, yan yolda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol ayrımındaki kaldırımda bulunan yön levhalarına çarparak durdu. Yaşanan kaza sonrası trafik polislerinin kıskıvrak yakaladığı sürücü, üst araması yapıldıktan sonra ekipler tarafından karakola götürüldü. Polis memurunun kendisinden kaçarken kaza yapan sürücüyü yakalarken "niye kaçıyorsun" diye azarladığı da görüldü. - İSTANBUL

Son dakika haberi | Polisten kaçan sürücü kaza yapınca yakayı ele verdi
Son dakika haberi | Polisten kaçan sürücü kaza yapınca yakayı ele verdi
Son dakika haberi | Polisten kaçan sürücü kaza yapınca yakayı ele verdi
Son dakika haberi | Polisten kaçan sürücü kaza yapınca yakayı ele verdi

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Maltepe, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Polisten kaçan sürücü kaza yapınca yakayı ele verdi - Son Dakika


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