Polisten kaçan sürücü ters yöne girip kaza yaptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Polisten kaçan sürücü ters yöne girip kaza yaptı: 1 yaralı

01.03.2022 05:17

ANKARA'da, polisin dur ihtarına uymayarak ters yönden kaçan otomobilin, taksi ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada, taksi sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

ANKARA'da, polisin dur ihtarına uymayarak ters yönden kaçan otomobilin, taksi ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada, taksi sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Çankaya ilçesi İsmet İnönü Bulvarında meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak İsmet İnönü Bulvarı'ndan Kızılay istikametine kaçmaya başladı. Ters istikamette ilerleyen otomobil, Kızılay yönünden gelen Şuayip Koç'un kontrolündeki 06 T 0445 plakalı taksi ile çarpıştı. Çarpışma sonucunda taksi şoförü Şuayip Koç, hafif şekilde yaralandı. Ters yönde ilerleyen otomobil içerisindeki toplam 5 kişi, kazayı yara almadan atlatırken, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Polisten kaçan sürücü ters yöne girip kaza yaptı: 1 yaralı
Polisten kaçan sürücü ters yöne girip kaza yaptı: 1 yaralı
Polisten kaçan sürücü ters yöne girip kaza yaptı: 1 yaralı
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Kızılay, Polis, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Polisten kaçan sürücü ters yöne girip kaza yaptı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polisten kaçan sürücü ters yöne girip kaza yaptı: 1 yaralı - Son Dakika
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