Polisten kaçarken açılan ateş sonucu ölen kızın anne ve babası konuştu - Son Dakika

BAKIRKÖY'de D-100 karayolunda kovalamaca sırasında polisin açtığı ateş sonucu ölen 15 yaşındaki Yağmur Alparslan'ın annesi Nurten Alparslan, "Dışarı çıkmadan önce kızıma 'gitme' dedim, 'bir saat dolaşıp geleceğim' dedi. Saat 13.30 gibi aradım, 'kızım ne yapıyorsun?' dedim, 'anne erken geleceğim, dolaşıyorum' dedi. Ardından 14.30'da ve 15.00'te arıyorum cevap vermiyor meğer kızım o saatte ölmüş" diye konuştu.

Bakırköy'de 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü Serhat Kaya (22) ile polis arasında yaşanan kovalamacada polisin açtığı ateş sonucu aynı araçtaki Yağmur Alparslan hayatını kaybetti. Yağmur Alparslan'ın ailesi, İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı Kozlu Gasilhanesi'ne önünde açıklama yaptı

"KIZIMIN BİR TEK SAÇI KALDI ELİMDE"

15 yaşında hayatını kaybeden Alparslan'ın annesi Nurten Alparslan, "Kızımın bir tek saçı kaldı elimde. Ne yapabilirim siz söyleyin, nasıl katlanacağım bu acıya?" dedi."Kızıma 4 kurşun atılmış" diyen anne Nurten Alparslan, "Önceki akşam benim yanıma geldi, 'anne biraz konuşabilir miyiz?' dedi. Zaten karanlıktan çok korkan bir çocuktu. O gece benimle uyudu. Çocuğumun içine doğmuş gibi beni çok öptü. Sonra bana 'film izleyelim mi?' dedi, 'geç oldu kızım uyuyalım' dedim. Yatmadan önce, 'sabah arkadaşımın kızına bakmaya gideceğim beni uyandırır mısın?' dedi. Kimse aramayınca sabah kalkmadı. Sabah kalktığında, 'bir arkadaşım gelecek, ondan para alacağım' dedi. Ondan 100 lira almıştı, 5 yaşında çocuklar gibi sevinmişti. 'Ne yapacaksın o parayı kızım' dedim, 'anne kendime tişört alacağım' dedi. O sabah çok mutsuzdu, normalde çok neşeli bir kızdı. Dışarı çıkmadan önce kızıma 'gitme' dedim, 'bir saat dolaşıp geleceğim' dedi. Saat 13.30 gibi aradım, 'kızım ne yapıyorsun?' dedim, 'anne erken geleceğim, dolaşıyorum' dedi. Ardından 14.30'da ve 15.00'te arıyorum cevap vermiyor meğer kızım o saatte ölmüş" şeklinde konuştu.

"NE HAKLA BENİM KIZIMI ARABAYLA GEZDİRİYOR"Nurten Alparslan, kızının birlikte dışarı çıktığı 22 yaşındaki Serhat Kaya'dan da şikayetçi olacağını belirtek,"Kızımı arabasıyla gezdiren Serhat Kaya'dan da davacıyım. O çocuğun yaşı büyük, benim kızım ise daha ufak. Ne hakla benim kızımı arabayla gezdiriyor? Ölene kadar ondan da şikayetçiyim. Gerekirse kendi ellerimle onu öldüreceğim"dedi.

"KİMİN NE CEZASI VARSA ÇEKECEK "Baba Coşkun Alparslan ise "Sonu nereye kadar varırsa gideceğim. Yağmur neşeli bir çocuktu, kediyi yolda görse eve getirirdi. Kimin ne cezası varsa sonuna kadar çekecek" ifadelerini kullandı.

