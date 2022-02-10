Üye Girişi
Polisten kaçarken açılan ateş sonucu ölen kızın anne ve babası konuştu - Son Dakika

Polisten kaçarken açılan ateş sonucu ölen kızın anne ve babası konuştu

10.02.2022 14:29
Polisten kaçarken açılan ateş sonucu ölen kızın anne ve babası konuştu

BAKIRKÖY'de D-100 karayolunda kovalamaca sırasında polisin açtığı ateş sonucu ölen 15 yaşındaki Yağmur Alparslan'ın annesi Nurten Alparslan, "Dışarı çıkmadan önce kızıma 'gitme' dedim, 'bir saat dolaşıp geleceğim' dedi.

BAKIRKÖY'de D-100 karayolunda kovalamaca sırasında polisin açtığı ateş sonucu ölen 15 yaşındaki Yağmur Alparslan'ın annesi Nurten Alparslan, "Dışarı çıkmadan önce kızıma 'gitme' dedim, 'bir saat dolaşıp geleceğim' dedi. Saat 13.30 gibi aradım, 'kızım ne yapıyorsun?' dedim, 'anne erken geleceğim, dolaşıyorum' dedi. Ardından 14.30'da ve 15.00'te arıyorum cevap vermiyor meğer kızım o saatte ölmüş" diye konuştu.

Bakırköy'de 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü Serhat Kaya (22) ile polis arasında yaşanan kovalamacada polisin açtığı ateş sonucu aynı araçtaki Yağmur Alparslan hayatını kaybetti. Yağmur Alparslan'ın ailesi, İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı Kozlu Gasilhanesi'ne önünde açıklama yaptı

"KIZIMIN BİR TEK SAÇI KALDI ELİMDE"

15 yaşında hayatını kaybeden Alparslan'ın annesi Nurten Alparslan, "Kızımın bir tek saçı kaldı elimde. Ne yapabilirim siz söyleyin, nasıl katlanacağım bu acıya?" dedi."Kızıma 4 kurşun atılmış" diyen anne Nurten Alparslan, "Önceki akşam benim yanıma geldi, 'anne biraz konuşabilir miyiz?' dedi. Zaten karanlıktan çok korkan bir çocuktu. O gece benimle uyudu. Çocuğumun içine doğmuş gibi beni çok öptü. Sonra bana 'film izleyelim mi?' dedi, 'geç oldu kızım uyuyalım' dedim. Yatmadan önce, 'sabah arkadaşımın kızına bakmaya gideceğim beni uyandırır mısın?' dedi. Kimse aramayınca sabah kalkmadı. Sabah kalktığında, 'bir arkadaşım gelecek, ondan para alacağım' dedi. Ondan 100 lira almıştı, 5 yaşında çocuklar gibi sevinmişti. 'Ne yapacaksın o parayı kızım' dedim, 'anne kendime tişört alacağım' dedi. O sabah çok mutsuzdu, normalde çok neşeli bir kızdı. Dışarı çıkmadan önce kızıma 'gitme' dedim,  'bir saat dolaşıp geleceğim' dedi. Saat 13.30 gibi aradım, 'kızım ne yapıyorsun?' dedim, 'anne erken geleceğim, dolaşıyorum' dedi. Ardından 14.30'da ve 15.00'te arıyorum cevap vermiyor meğer kızım o saatte ölmüş" şeklinde konuştu.

"NE HAKLA BENİM KIZIMI ARABAYLA GEZDİRİYOR"Nurten Alparslan, kızının birlikte dışarı çıktığı 22 yaşındaki Serhat Kaya'dan da şikayetçi olacağını belirtek,"Kızımı arabasıyla gezdiren Serhat Kaya'dan da davacıyım. O çocuğun yaşı büyük, benim kızım ise daha ufak. Ne hakla benim kızımı arabayla gezdiriyor? Ölene kadar ondan da şikayetçiyim. Gerekirse kendi ellerimle onu öldüreceğim"dedi.

"KİMİN NE CEZASI VARSA ÇEKECEK "Baba Coşkun Alparslan ise  "Sonu nereye kadar varırsa gideceğim. Yağmur neşeli bir çocuktu, kediyi yolda görse eve getirirdi. Kimin ne cezası varsa sonuna kadar çekecek" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

istanbul büyükşehir belediyesi, Mezarlıklar Müdürlüğü, Serhat Kaya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Polisten kaçarken açılan ateş sonucu ölen kızın anne ve babası konuştu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:20 A Milli Takım dünya sıralamasında 39. sıraya geriledi
14:19 Isparta felaketi sonrası Bakan Dönmez, elektrik dağıtım şirketlerinin yöneticileriyle bir araya gelecek
13:59 Savaş ihtimali mi? Lavrov'dan Ukrayna'daki diplomatlarına çağrı: Ülkeyi terk edin!
13:18 Akşener 'İYİ Kalkınma Kongresi'nde: Temel problemlerimizden biri istikrarsızlık oldu!
12:18 Şule Çet'le ilgili "bir kadın bir erkekle içki içmişse cinsel ilişkiye razıdır" demişti! O doktora 6 aylığına meslekten men
13:43 Japonya'da sumo turnuvasında 252 korona vakası!
13:31 MSB'den ABD ile devam eden F-35 görüşmelerine ilişkin açıklama geldi
13:21 Koku duyusu güçlü olanların cinsel hayatı daha renkli! Araştırmacılar anlattı
13:04 Hande Erçel oynamak istediği rolü çizdi! Yeteneği ve istediği karakter dikkat çekti
10:26 Çamaşır suyuyla kedi öldüren, mama toplayan hayvan düşmanı komşularını teşhir etti: Bu sitede hayvan hakları ihlal ediliyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 14:38:45. #1.11#
SON DAKİKA: Polisten kaçarken açılan ateş sonucu ölen kızın anne ve babası konuştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement