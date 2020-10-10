Son dakika haberi | Polisten kaçarken kaza yapan sürücünün çantasında uyuşturucu bulundu - Son Dakika

Son dakika haberi | Polisten kaçarken kaza yapan sürücünün çantasında uyuşturucu bulundu

10.10.2020 08:03
Son dakika haberi | Polisten kaçarken kaza yapan sürücünün çantasında uyuşturucu bulundu, System.String[]

Son dakika haberine göre Bursa'da polis ekiplerinden kaçarken kaza yapan otomobil sürücüsünün yola attığı çantasından yaklaşık 1 kilogram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca çıktı.

Bursa'da polis ekiplerinden kaçarken kaza yapan otomobil sürücüsünün yola attığı çantasından yaklaşık 1 kilogram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca çıktı.

Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 16 AJV 837 plakalı otomobil sürücüsü M.E. ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.

Ekiplerin yaklaşık 30 kilometre kovaladığı M.E, kullandığı otomobille Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde bir kamyonete arkadan çarptı. Otomobilden inip elindeki çantayı caddeye atarak koşmaya başlayan M.E, peşindeki polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan M.E'nin çantasında yapılan aramada yaklaşık 1 kilogram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bu arada 44 suç kaydı bulunan M.E'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açık cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

M.E, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Polisten kaçarken kaza yapan sürücünün çantasında uyuşturucu bulundu - Son Dakika

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