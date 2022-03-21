Son dakika haberi! POLİSTEN KAÇIP, YOL KENARINA 'EL BOMBASI' ATTILAR - Son Dakika
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Son dakika haberi! POLİSTEN KAÇIP, YOL KENARINA 'EL BOMBASI' ATTILAR

21.03.2022 23:12

Son dakika haberi... HATAY'ın Dörtyol ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçarken yol kenarına el bombası atan 2 şüpheli, ekiplerin takibi sonucu yakalandı.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçarken yol kenarına el bombası atan 2 şüpheli, ekiplerin takibi sonucu yakalandı. Patlamayan el bombasının, incelendikten sonra imha edileceği öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çaylı Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışma sırasında, içerisinde 2 kişi bulunan beyaz renkli otomobilden şüphelenen polis ekibi, araç sürücüsünün 'dur' ihtarında bulundu. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, kaçmaya başladı. Otomobil sürücüsü ve arkadaşı, kaçtıkları sırada yol kenarına el bombası attı. Attıkları el bombası patlamazken, iki şüpheli kısa süreli takip sonucu yakalandı. İsimleri açıklanmayan iki şüpheliyi gözaltına alan polis, otomobilde yaptığı aramada ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüphelilerin attığı el bombası ise incelenmek üzere uzman ekiplerce bulunduğu yerden alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)

Son dakika haberi! POLİSTEN KAÇIP, YOL KENARINA 'EL BOMBASI' ATTILAR
Son dakika haberi! POLİSTEN KAÇIP, YOL KENARINA 'EL BOMBASI' ATTILAR
Son dakika haberi! POLİSTEN KAÇIP, YOL KENARINA 'EL BOMBASI' ATTILAR

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Uyuşturucu, El Bombası, Dörtyol, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! POLİSTEN KAÇIP, YOL KENARINA 'EL BOMBASI' ATTILAR - Son Dakika


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