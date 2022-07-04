Polisten kurban pazarında sahte para uyarısı - Son Dakika
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Polisten kurban pazarında sahte para uyarısı

04.07.2022 12:37

Polisten kurban pazarında sahte para uyarısıİSTANBUL İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polis ekipleri İstanbul'da kurulan kurban pazarlarını dolaşarak satıcılara sahte para konusunda dikkat edilmesi gereken konuları ve sıklıkla kullanılan dolandırıcılık yöntemleri ile...

Polisten kurban pazarında sahte para uyarısı

İSTANBUL İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polis ekipleri İstanbul'da kurulan kurban pazarlarını dolaşarak satıcılara sahte para konusunda dikkat edilmesi gereken konuları ve sıklıkla kullanılan dolandırıcılık yöntemleri ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Sultangazi Kurban pazarlarına giden İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polis ekipleri esnaflara kurban satışı noktasında meydana gelebilecek dolandırıcılık yöntemleri ve sahte para ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Yapılan çalışmalarda satıcılara sahte para anlama yolları, kargaşa ile dolandırıcılık yöntemi, tırnakçılık yöntemi gibi birden fazla yöntem hakkında bilgilendirmede bulundu.

Yapılan çalışmalar ile ilgili konuşan esnaf İsmail Tunç, "Bu işi yapan herkesin başına bu tarz konular gelmiştir. Genellikle kalabalığa getirip biz daha fazla verdik diyenler ve sahte para verenler çok oldu. Bizler bu sahte para konusunda çok zarar gördüğümüz için artık sahte olup olmadığını anlayabilir hale geldik. Sahte para ve tırnakçılık yöntemi çok sık kullanılıyor. Biz aldığımız demeti sallarız tırnakçılık yöntemini anlamak amacıyla ve sağ elimizden sol elimize alarak açıktan sayamaya çalışırız" dedi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polisten kurban pazarında sahte para uyarısı - Son Dakika

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