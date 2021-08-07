Son dakika haberi! Polisten piknikçilere uyarı - Son Dakika

Ülke genelinde etkili olan orman yangınlarının yenilerinin yaşanmaması için çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı ekiplerde kentte vatandaşları olası yangınlara karşı bilgilendiriyorlar. Ekipler,

Malatya 'da polis ekipleri, mesire alanında bulunan vatandaşları ateş ve tüp yakmamaları, çöplerini çöp kutusuna atmaları konusunda uyararak bilgilendirdi.

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