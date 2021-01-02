Son dakika haberi... Polisten, Rabia'ya doğum günü sürprizi - Son Dakika

Kurtalan ilçesinde polis, 8 yaşına giren Rabia Güran'a evinde doğum günü sürprizi yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bahçelievler Mahallesi'nde oturan Güran'ın ailesinin 155'i araması üzerine, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Halil Doğanay ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Evren Taşdemir, İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ile Rabia'yı evinde ziyaret etti.

Polisleri karşısında görünce çok mutlu olan Rabia, daha sonra doğum günü pastasının üzerindeki mumları söndürdü.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Halil Doğanay, Rabia ve kardeşlerine mont hediye etti.