- Polisten trafikte toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi - Son Dakika

- Polisten trafikte toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi

İSTANBUL - Korona virüs salgınına karşı trafik polislerince otobüs, minibüs ve taksi gibi ulaşım araçlarında denetim gerçekleştirildi.

Korona virüs salgınına karşı trafik polisleri tarafından Bostancı Köprüsünde denetim yapıldı. Otobüs, hatlı minibüs ve taksi gibi ulaşım araçlarında yapılan denetimlerde araç sürücülerin belge ve ruhsatları kontrol edildi. Ayrıca araç sürücüleri ve yolcular polis memurları tarafından korona virüs kurallarına uymaları yönünde uyarıldı.