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Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu: "Bırakılan emanetlere hiçbir zaman sırtımızı dönmedik" - Son Dakika

Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu: "Bırakılan emanetlere hiçbir zaman sırtımızı dönmedik"

02.10.2021 16:56
Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu:

Son dakika gündem haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da yetim ve öksüz çocuklarla bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da yetim ve öksüz çocuklarla bir araya geldi. Bakan Soylu, " İdlib'de 3,8 milyon, Fırat Kalkanı bölgesinde 1,2 milyon, Afrin'de 600 bin, Tel Abyad, Rasulayn'da 300 bin insan. Orada yetimler var, yetim evleri var. Biz o kadar onurlu ve büyük bir milletiz ki bize bırakılan emanetlere hiçbir zaman sırtımızı dönmedik" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yetim ve öksüz çocukların hayallerini anlatan mektuplar yazarak katıldıkları "Çocukların Düşü Bursa'nın Gülüşü Projesi"nde hediye alacaklarla buluştu. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programda konuşan Soylu, "Yetim başı okşayanı ödüllendiren bir inancın mensuplarıyız, buradan hiçbir zaman ayrılmayız. Bizatihi düşünmek, bir araya getirmek ve bir arada olmak bile inanıyorum. Bizim için hem bu dünyada hem de öteki dünyada büyük ama çok büyük bir sorumluluktur ve görevdir. Biz bu dünyayı bir sınav dünyası olarak görüyoruz. Acaba makam bizleri değiştiriyor mu, acaba para, pul, zenginlik, servet bizi değiştiriyor mu, acaba fiziki halimiz bizi değiştiriyor mu, acaba zenginliklerimiz kadar kayıplarımız da bizi değiştiriyor mu? Esas dünya ahir, öteki taraf. Acaba zengin oluyoruz da komşularımızı unutuyor muyuz? Acaba biraz varlıkla buluşuyoruz da dünümüzü, geçmişimizi unutuyor muyuz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyanın her tarafındaki yalnız kalmış insanları dünyaya hatırlattığını belirten Bakan Soylu, değerlerden uzaklaştırmak için gayret gösterenlere aldırış edilmemesi gerektiğinin altını çizerek, "İdlib'de 3,8 milyon insan var, Fırat Kalkanı bölgesinde 1,2 milyon insan var, Afrin'de 600 bin insan var, Tel Abyad, Rasulayn'da 300 bin insan var. Eğer biz orada, o bölgede güvenli sahayı oluşturmamış olsaydık? Orada yetimler var, yetim evleri var. Biz o kadar onurlu ve büyük bir milletiz ki bize bırakılan emanetlere hiçbir zaman sırtımızı dönmedik. Bugün Sudan'dan Yemen'e kadar bilinmesini isterim ki Afrika'nın ismi bilinmedik ülkelerine kadar bu milletin evlatları, bizim dinimizin, inancımızın, Allah'ımızın bize emrettikleri, Peygamber Efendimizin bize nasihat ettiklerinin hiçbirisinden kopmadan, dünyaya şu anda coğrafyasında bulunduğumuz, bize büyüklerimizin emanet ettiği bütün ahlaki değerleri ve bütün medeniyetimizi nakşetmeye çalışıyoruz. Onlar dünyaya tapınsınlar, onlar Batı'nın değerlerine tapınsınlar, bizim tapınaklarımız bellidir, biz Allah'ın bize emrettiklerinden başka hiçbir yere, Cumhurbaşkanımızın bize söylediği gibi, 'sadece Allah'ın önünde secde eden' bir milletin dışında başka bir anlayışın içerisinde olmayacağız" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son iki yıldır Türkiye'nin birçok sıkıntıdan geçtiğini ancak salgın, deprem, sel gibi olaylarda her noktaya ulaşan bir devlet anlayışının olduğunu sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla İdlib'e gittiğini dile getiren Soylu, "İdlib'e ilk gittiğimizde orada insanların durumlarını gördük, kolu, ayağı kesik çocuklar, yaşlı kadınlar, çaresiz ve umutsuz gözlerle 'yarın ne olacağım' endişesinde olan insanlar. Yırtık çadırlar, 'akşam ne yiyeceğim' endişesinde olan insanlar, biz büyük bir milletiz, hiç o bölgeleri yalnız bırakmadık. Oralara Cumhurbaşkanımızın talimatıyla briket evler yaptık, altyapıları, kanalizasyonları, çocuk parkları, okulları, camileri, hastaneleri, güvenlikleri, ticaret hayatlarını yeniden canlandırmaya çalıştık. Bizim dünyadan bir farkımız var, beş vakit secdeye eğildiğimizde unutmuyoruz, Allah'ın en şerefli olarak yarattığı insanları, Allah'ın bize emirlerini" dedi.

Yıllar önce Sudan'a yaptığı ziyareti anlatırken gözleri dolan Bakan Soylu, "Bir genç kız gördüm, 20 yaşında. 'Ne işin var burada?' dedim. 'Ne kazanıyorsun, nerede çalışıyorsun?', 'Bir şey kazanmıyorum.' dedi. O yetim çocukları burada yalnız bırakamayız. Dünya adaletten koptukça ve birileri Batı'ya tapındıkça Allah onları uyaracak ve Allah onlara doğruyu gösterecek. Doğru burası ve doğru sizsiniz. Burası bir cennet bahçesi gibi şu anda ve o kadar güzel ki, o kadar güzel görünüyorsunuz ki. Burayı bir araya getirenlere söylüyorum, çok büyük mükafatlarınız olacak. Belki farkında değilsiniz, bu dünyada da öteki dünyada da o mükafatlarla karşı karşıya kalacaksınız. Ülke olarak yapacak çok işimiz var, millet olarak yapacak çok işimiz var. Cumhurbaşkanımızın yapacağı çok iş var, Cumhur İttifakı'mızın yapacağı çok iş var" ifadelerini kullandı.

Soylu, konuşmasının ardından yetim ve öksüz çocuklara çeşitli hediyeler verdi ve masaları dolaşarak hem sohbet etti hem de fotoğraf çektirdi. Programa Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa milletvekilleri ve davetliler katıldı.

Bakan Soylu, programın ardından Başdanışmanı Harun Akın'ın oğlu Enis Yiğit Akın ile İlge Tüzün'ün nikah törenine katıldı.

(İHA)

Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu: Bırakılan emanetlere hiçbir zaman sırtımızı dönmedik
Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu: Bırakılan emanetlere hiçbir zaman sırtımızı dönmedik
Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu: Bırakılan emanetlere hiçbir zaman sırtımızı dönmedik
Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu: Bırakılan emanetlere hiçbir zaman sırtımızı dönmedik
Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu: Bırakılan emanetlere hiçbir zaman sırtımızı dönmedik
Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu: Bırakılan emanetlere hiçbir zaman sırtımızı dönmedik
Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu: Bırakılan emanetlere hiçbir zaman sırtımızı dönmedik
Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu: Bırakılan emanetlere hiçbir zaman sırtımızı dönmedik
Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu: Bırakılan emanetlere hiçbir zaman sırtımızı dönmedik
Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu: Bırakılan emanetlere hiçbir zaman sırtımızı dönmedik
Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu: Bırakılan emanetlere hiçbir zaman sırtımızı dönmedik

Süleyman Soylu, Fırat, Bursa, İdlib, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu: 'Bırakılan emanetlere hiçbir zaman sırtımızı dönmedik' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu: "Bırakılan emanetlere hiçbir zaman sırtımızı dönmedik" - Son Dakika
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