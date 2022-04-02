Son dakika haberi | Polonya Başbakanı Morawiecki, Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola'yı ağırladı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Polonya Başbakanı Morawiecki, Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola'yı ağırladı

02.04.2022 17:56
Son dakika haberi | Polonya Başbakanı Morawiecki, Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola'yı ağırladı

Son dakika haberler: Polonya Başbakanı Matesuz Morawiecki, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile Ukrayna'yı görüştü.

Polonya Başbakanı Matesuz Morawiecki, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile Ukrayna'yı görüştü.

Başbakan Morawiecki, Polonya'ya ziyaret gerçekleştiren Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola ile ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, görüşmede, Ukraynalılara yerinde yardım seçeneklerini masaya yatırdıklarını aktardı.

Morawiecki, şunları belirtti:

" Rusya'nın Ukrayna'da neden olduğu savaş, sadece büyük yıkım veya öldürülen kadın ve çocuklar değil, onun yanında gerçekleşen 10 milyon mülteci akınıdır. Yaklaşık 6 ile 7 milyon kişi halen Ukrayna'nın batısında bulunmakta. Ukrayna, özgürlüklerini kazanamaz ise normale dönüş olmayacak."

Morawiecki, Rus oligarkların halen Avrupa bankalarında yüz milyarlarca doları olduğuna dikkati çekerek, "Rusya'ya karşı kararlı eylemlerde birlik olmalıyız, mallarını dondurmak tek başına bir şeye yaramaz, bu mülklere el koymalıyız." dedi.

"Evinizi açtığınız için Polonya'ya minnettarız"

Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola da Polonya'nın Ukraynalı mültecilere yardımlarına ilişkin, "24 Şubat'tan bu yana savaş yüzünden harap olmuş ülkelerinden kaçan milyonlarca Ukraynalı kardeşimize evinizi açtığınız için Polonya'ya minnettarız ve ben de bizzat minnettarım." diye konuştu.

Metsola, Başbakan Morawiecki ile Polonya'daki yardım noktalarına da giderek, Ukraynalı mültecilerle bir araya geldi.

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Avrupa Parlamentosu, Polonya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Polonya Başbakanı Morawiecki, Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola'yı ağırladı - Son Dakika


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