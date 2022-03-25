Son dakika haberi: Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın uçağı arıza nedeniyle acil iniş yaptı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın uçağı arıza nedeniyle acil iniş yaptı

25.03.2022 18:16
Son dakika haberi: Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın uçağı arıza nedeniyle acil iniş yaptı

Son dakika haberleri... Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yı taşıyan uçağın arıza nedeniyle acil iniş yaptığı bildirildi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yı taşıyan uçağın arıza nedeniyle acil iniş yaptığı bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ı karşılamak için Polonya'nın Rzeszow şehrine gitmek üzere yola çıkan Duda'nın uçağı kalkıştan sonra arızalandı.

Polonya Hava Kuvvetlerine ait uçak, yerel saatle 13.40 itibarıyla Varşova'ya acil iniş yaptı.

Bunun üzerine, Biden'ı Polonya Milli Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak karşıladı.

Duda'nın, Rzeszow'a ulaşınca Biden ile temaslarda bulunacağı aktarıldı.

Biden'ın Polonya ziyareti sırasında 82'nci Hava İndirme Tümenindeki Amerikan askerleri ile Ukraynalı mültecileri destekleyen kuruluşları ziyaret etmesi ve Kraliyet Kalesi'nin avlusunda bir konuşma yapması bekleniyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın uçağı arıza nedeniyle acil iniş yaptı - Son Dakika


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