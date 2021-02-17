- Polonya'da 16 yaşındaki Türk çocuğunu öldüren katile 25 yıl hapis - Son Dakika

- Polonya'da 16 yaşındaki Türk çocuğunu öldüren katile 25 yıl hapis

17.02.2021 19:31

- Polonya'da 16 yaşındaki Türk çocuğunu öldüren katile 25 yıl hapis Polonya'da 2 yıl önce 16 yaşındaki Türk çocuğu Yakup Kızıltaş'ı bıçaklayarak öldüren Emil Baranski, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

- Polonya'da 16 yaşındaki Türk çocuğunu öldüren katile 25 yıl hapis

VARŞOVA - Polonya'da 2 yıl önce 16 yaşındaki Türk çocuğu Yakup Kızıltaş'ı bıçaklayarak öldüren Emil Baranski, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Polonya'nın başkenti Varşova'da 2 yıl önce okulda öldürülen 16 yaşındaki Türk çocuğu Yakup Kızıltaş'ın katili Emil Baranski bugün görülen duruşmada 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Branski'nin canavarca hisle ve planlı bir şekilde cinayeti işlediğine hükmeden mahkeme heyeti, Baranski'ye ayrıca Kızıltaş'ın babasına Mustafa Kızıltaş'a 100 bin Polonya zlotisi (yaklaşık 25 bin dolar), Kızıltaş'ın abisine ise 50 bin Polonya zlotisi (yaklaşık 12 bin 500 dolar) tazminat ödemeye mahkum etti. Branski'nin avukatları ise, bir trajedi yaşandığını ve bir çocuğun başka bir çocuğu öldürdüğünü belirterek kararı temyiz edeceklerini duyurdu.

"Hiçbir karar onun yerini dolduramayacak"

Baba Kızıltaş yaptığı açıklamada, kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Polonya mahkemesinin verdiği karardan memnunum. Evladımı kaybetmenin acısı çok büyük, hiçbir karar onun yerini dolduramayacak. Evladımın ölümünden sonra hayatımızda çok şey değişti, onunla beraber adeta biz de öldük. Ailemizde çok büyük sarsıntıya yol açtı" dedi.

Baba Kızıltaş, Varşova Türk Büyükelçiliği yetkililerine de tüm yaşanan süreçte yanlarında oldukları için teşekkür etti.

Kızıltaş, annesinin gözleri önünde öldürülmüştü

16 yaşındaki Kızıltaş, 2 yıl önce başkentteki Wawer ilçesinde bulunan Kral Macius İlkokulu'nda o dönem 15 yaşında olan Baranski tarafından annesinin gözleri önünde bıçaklanarak öldürülmüştü. Tanıkların ifadesine göre Baranski, Kızıltaş'a okulda uyuşturucu satma teklifinde bulunmuş, ancak Kızıltaş bu teklifi reddetmişti.

"Cuma günü televizyon yıldızı olacaksın"

Kızıltaş'ın teklifini reddetmesinin ardından Baranski, Kızıltaş'a, "Cuma günü televizyon yıldızı olacaksın" şeklinde bir mesaj göndermişti. Kızıltaş'ın ailesine Baranski tarafından tehdit edildiğini söylemesinin ardından anne Kızıltaş, ertesi gün okula gitmiş, müdürle görüşmüştü. Anne Kızıltaş, müdürle görüştüğü sırada Kızıltaş, okul koridorunda Baranski tarafından 5 bıçak darbesiyle öldürülmüştü.

Branski'nin uyuşturucu madde etkisinde olduğu ortaya çıkmıştı

Bağrışma sesleri üzerine koridora çıkan anne Kızıltaş ve diğer öğrencilerin gözleri önünde meydana gelen cinayet sonrası Baranski, gözaltına alınmıştı. Yapılan tahlillerinde Baranski'nin uyuşturucu madde etkisi altında olduğu ortaya çıkmıştı. Baranski, daha sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Yaklaşık 2 yıl süren dava esnasında Baranski, cinayeti neden işlediğini, sattığı uyuşturucuyu kimlerden ve nasıl temin ettiğine ilişkin tüm soruları yanıtsız bıraktı.

- Polonya'da 16 yaşındaki Türk çocuğunu öldüren katile 25 yıl hapis
- Polonya'da 16 yaşındaki Türk çocuğunu öldüren katile 25 yıl hapis
- Polonya'da 16 yaşındaki Türk çocuğunu öldüren katile 25 yıl hapis
- Polonya'da 16 yaşındaki Türk çocuğunu öldüren katile 25 yıl hapis
- Polonya'da 16 yaşındaki Türk çocuğunu öldüren katile 25 yıl hapis
- Polonya'da 16 yaşındaki Türk çocuğunu öldüren katile 25 yıl hapis
- Polonya'da 16 yaşındaki Türk çocuğunu öldüren katile 25 yıl hapis
- Polonya'da 16 yaşındaki Türk çocuğunu öldüren katile 25 yıl hapis
- Polonya'da 16 yaşındaki Türk çocuğunu öldüren katile 25 yıl hapis
- Polonya'da 16 yaşındaki Türk çocuğunu öldüren katile 25 yıl hapis

Uyuşturucu, Mahkeme, Polonya, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - Polonya'da 16 yaşındaki Türk çocuğunu öldüren katile 25 yıl hapis - Son Dakika


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