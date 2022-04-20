Son dakika haberi! Polonya'da gözaltına alınan Nijeryalılardan 13'ü serbest bırakıldı - Son Dakika

Nijerya hükümeti, Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan kaçan ve Polonya'da gözaltına alınan 13 Nijeryalının serbest bırakıldığını bildirdi.

Diasporadaki Nijeryalılar Komisyonu (NIDCOM) Sözcüsü Abdur-Rahman Balogun, yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan kaçan 19 Nijeryalının Polonya'da gözaltına alındığını belirtti.

Balogun, Nijerya hükümetinin diplomatik çabalarıyla 13 kişinin serbest bırakıldığını, 6 kişinin ise tahliye işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

Ukrayna'da yaklaşık 5 bin Nijerya vatandaşı bulunuyor. Nijerya hükümeti bu kişilerin tahliyesi için 8,5 milyon dolar fon ayırmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, şimdiye kadar Ukrayna'dan 1600 Nijeryalının tahliye edildiğini açıklamıştı.