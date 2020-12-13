Son dakika haberi! Polonya'da son 24 saatte 8 bin 977 yeni koronavirüs vakası

Polonya'da son 24 saatte 8 bin 977 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 135 bin 676'ya ulaştı.

Polonya'da son 24 saatte 8 bin 977 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 135 bin 676'ya yükseldi. Ülkede 188 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 22 bin 864'e ulaştığı açıklandı.