Son dakika haberi... Polonya'da Ukraynalı mültecileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 6 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Polonya'da Ukraynalı mültecileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 6 yaralı

04.03.2022 00:57
Son dakika haberi... Polonya'da Ukraynalı mültecileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 6 yaralı

Son dakika haberler... Polonya'da Ukraynalı mültecileri taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu yaralanan 6 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Polonya'da Ukraynalı mültecileri taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu yaralanan 6 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Ukraynalı mültecileri Varşova'ya götüren otobüs, Polonya'nın güneybatısındaki Lublin kentine bağlı Kolonia Siedliszczki köyü yakınlarında kaza yaptı. Sabah saatlerinde 17 numaralı devlet karayolunda meydana gelen kazada yaralanan 5'i çocuk 6 kişi, çevre hastanelerde tedavi edildi. Otobüste 2 şoför ile 71 yolcunun bulunduğu belirlenirken, polis kazanın şoförün uyuyakalması nedeniyle meydana geldiği ihtimali üzerinde duruyor. Kaza yerinde incelemeler devam ediyor.

Polonya'ya gelen Ukraynalı sayısı 575 bini aştı

Rusya'nın Ukrayna'ya operasyon başlatmasının ardından yüzbinlerce Ukraynalı komşu ülkelere akın etmişti. Polonya Sınır Koruma (Straz Graniczna), 24 Şubat'tan bugüne kadar Polonya'ya 575 bini aşkın mültecinin geldiğini açıkladı.

18-60 yaş arası erkeklerin Ukrayna'yı terk etmesi yasak olduğundan gelenlerin çoğunu kadın, çocuk ve yaşlılar oluşturuyor. - VARŞOVA

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Son dakika haberi! Polonya'da Ukraynalı mültecileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 6 yaralı Son dakika haberi! Polonya'da Ukraynalı mültecileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 6 yaralı Varşova ve Kiev arasında insanlık köprüsü Varşova ve Kiev arasında insanlık köprüsü

Polonya, Ukrayna, Varşova, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Polonya'da Ukraynalı mültecileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 6 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Polonya'da Ukraynalı mültecileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 6 yaralı - Son Dakika
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