Son dakika haberi: Polonya Fransa'nın Varşova Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Polonya Fransa'nın Varşova Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

08.04.2022 16:46
Son dakika haberi: Polonya Fransa'nın Varşova Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Son dakika haberi: Polonya, Fransa'nın Varşova Büyükelçisi Frederic Billet'i, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki hakkındaki açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Polonya, Fransa'nın Varşova Büyükelçisi Frederic Billet'i, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki hakkındaki açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lukasz Jasina, Twitter hesabında Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau'nun kararıyla Fransa'nın Varşova Büyükelçisinin Bakanlığa çağrıldığını duyurdu.

Macron, Morawiecki'nin daha önce kendisi hakkında yaptığı açıklamaların "temelsiz" ve "skandal" olduğunu ifade ederek, Morawiecki'nin, Fransa'daki aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen ile birçok kez görüştüğünü söylemişti.

Fransa Cumhurbaşkanı, Le Parisien'e verdiği röportajda Morawiecki'yi "sağcı Yahudi aleyhtarı" olarak nitelendirmişti.

Morawiecki, 5 Nisan'da yaptığı açıklamada, Batı'dan Rus kaynaklarına yönelik yaptırımları ve ambargoyu sıkılaştırmasını isterken, Macron'a atfen, "Sayın Macron, Putin ile kaç kez görüştünüz, bir şey başardınız mı? Suçlularla pazarlık yapacak bir durum yok." ifadesini kullandı.

İngiliz basınında çıkan haberlerde de Morawiecki'nin, "Suçlularla pazarlık edilmemeli, onlarla savaşılmalıdır. Kimse Hitler'le pazarlık etmedi. Hitler, Stalin, Pol Pot ile pazarlık eder misiniz?" değerlendirmesinde bulunulmuştu.

YORUMLAR
500
Macron, Polonya Başbakanı'nın eleştirilerini 'skandal' olarak nitelendirdi Macron, Polonya Başbakanı'nın eleştirilerini 'skandal' olarak nitelendirdi

Emmanuel Macron, cumhurbaşkanı, Polonya, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Polonya Fransa'nın Varşova Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Tatil için geldiği Türkiye'de ezan sesinden etkilendi, Müslüman oldu
16:24 Ünlü doktor atlarına bakan uzman çavuşun 10 kurşunuyla yaşamını yitirdi!
16:22 İstanbul Valiliği'nden Galatasaray'a dava
16:20 Görenler gözlerine inanamadı! İstanbul Boğazı'ndan adeta apartman geçti
16:14 Manken Sevda Demirel Nisa bebek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Annelik yapmak istiyorum, lütfen bana verin
15:50 Ukrayna'da tren istasyonuna düzenlenen saldırıda kan donduran detay! Füzenin üzerine "çocuklar için" yazıldığı iddia edildi
15:44 Dünyada bir ilk: ABB dizel otobüsleri elektrikliye dönüştürüyor! Mansur Yavaş test sürüşüne katıldı
15:41 Bu iddia çok konuşulur! Medipol Başakşehir'e 500 milyon dolarlık teklif
15:37 Uzmanlar gün vererek uyardı: Sıcaklıklar 12 derece düşüyor, bazı illere kar geliyor
15:33 2007 yılında trafik kazasında yaşamını yitiren Barış Akarsu'nun hayatı sinema filmi oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 17:02:50. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Polonya Fransa'nın Varşova Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement