Son dakika haberi... Hırsızlık yapmamaları için kendilerini uyaran kadının eşini öldüren baba- oğlu adliyede - Son Dakika
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Son dakika haberi... Hırsızlık yapmamaları için kendilerini uyaran kadının eşini öldüren baba- oğlu adliyede

25.02.2022 14:05

Son dakika haberi: ANTALYA'da, mahallede hırsızlık yapmamaları konusunda kendilerini uyararan kadının eşi Mevlüt Eren'i (67) pompalı tüfekle vurarak öldüren Sinan Maraşlı (43) ile oğlu Hakan Maraşlı (23), adliyeye sevk edildi.

ANTALYA'da, mahallede hırsızlık yapmamaları konusunda kendilerini uyararan kadının eşi Mevlüt Eren'i (67) pompalı tüfekle vurarak öldüren Sinan Maraşlı (43) ile oğlu Hakan Maraşlı (23), adliyeye sevk edildi. Eren'in cenazesi, toprağa verilmek üzere morgdan alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi 40 Sokak'ta meydana geldi. Hakkında 11 suç kaydı bulunan Sinan Maraşlı ile 6 suç kaydı olan oğlu Hakan Maraşlı, bir süre önce mahallede hırsızlık yapmamaları konusunda kendilerini uyaran ve adı açıklanmayan kadının eşi Mevlüt Eren ile bu konu nedeniyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mevlüt Eren, pompalı tüfekle göğsünden vuruldu. O sırada yanındaki oğlu Sadettin Eren ise saçmaların isabet etmesiyle bacağından yaralandı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Mevlüt Eren'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Hafif yaralı olduğu belirtilen Sadettin Eren'in ise kendi imkanlarıyla Kepez Devlet Hastanesi'ne gittiği tespit edildi. Mevlüt Eren'in cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olay sonrası kaçan Sinan Maraşlı ile oğlu Hakan Maraşlı, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Otopsi işlemleri biten Mevlüt Eren'in cenazesi, bugün yakınları tarafından morgdan alınıp Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sinan Maraşlı ve oğlu Hakan Maraşlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Son dakika haberi... Hırsızlık yapmamaları için kendilerini uyaran kadının eşini öldüren baba- oğlu adliyede
Son dakika haberi... Hırsızlık yapmamaları için kendilerini uyaran kadının eşini öldüren baba- oğlu adliyede
Son dakika haberi... Hırsızlık yapmamaları için kendilerini uyaran kadının eşini öldüren baba- oğlu adliyede
Son dakika haberi... Hırsızlık yapmamaları için kendilerini uyaran kadının eşini öldüren baba- oğlu adliyede
Son dakika haberi... Hırsızlık yapmamaları için kendilerini uyaran kadının eşini öldüren baba- oğlu adliyede
Son dakika haberi... Hırsızlık yapmamaları için kendilerini uyaran kadının eşini öldüren baba- oğlu adliyede
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Hırsızlık yapmamaları için kendilerini uyaran kadının eşini öldüren baba- oğlu adliyede - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Hırsızlık yapmamaları için kendilerini uyaran kadının eşini öldüren baba- oğlu adliyede - Son Dakika
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