Son dakika haberi | Pompalı tüfekle Sakarya'yı ayağa kaldırmıştı: Eski polis olduğu ortaya çıktı

Pompalı tüfekle Sakarya'yı ayağa kaldırmıştı: Eski polis olduğu ortaya çıktı

Pompalı tüfekle dehşet saçan şahıs adliyeye sevk edildi

SAKARYA - Sakarya'da sokak ortasında pompalı tüfekle dehşet saçan şahıs, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Olay esnasında alkollü olduğu belirlenen şahsın, meslekten ihraç edilen eski polis olduğu ortaya çıktı.

Olay, dün Adapazarı ilçesi Ulu Sokak'ta meydana geldi. Kız arkadaşının kendisini aldattığını iddia eden T.T. (47), yarı çıplak şekilde elindeki pompalı tüfekle etrafa ateş etmeye başladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, Adnan Menderes Caddesi'nin bir kısmını trafiğe kapatırken, meraklı vatandaşları da uzaklaştırdı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği olayda, şahıs uzun uğraşlar neticesinde etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Gözaltına alındığı sırada, "Eşiniz sizi aldatsa ne yapardınız" söylemleri sarf eden şahsın, alkollü ve meslekten ihraç edilen eski polis olduğu ortaya çıktı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şahıs, buradaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.