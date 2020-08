Son dakika haberi... Pompeo: "Rusya ve Çin'in İran'a silah sağlamasına müsaade etmeyeceğiz" - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Çin ve Rusya'nın bizi tehdit eden silah sistemlerini İran'a teslim etmelerine asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Amerikan basınına yaptığı açıklamada, İran'ya uygulanan silah ambargosuna değindi. Bakan Pompeo, İran'a yönelik uygulanan yaptırımlara uymamaları halinde Rusya ve Çin'e karşı her şeyi yapacaklarını dile getirdi. Pompeo, " Birleşmiş Milletler'in yaptırımları geri geldiğinde sizi temin ederim ki ABD, Çinlilerin ve Rusların İran'a bizi tehdit eden silahı teslim etmek için cephaneliğindeki her şeyi kullanacak. Ayrıca küresel silah tedarikçisi olma amacıyla para alamamaları için de elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de nükleer anlaşmadan çekilmesi üzerine bazı ülkelerin ABD'nin snapback'i yürürlüğe koyma hakkını kaybettiğini iddia etmelerine de değinen Pompeo, ülkesinin bu hakkı elinde tuttuğunu ve bunu kullanmak için izne ihtiyaç duymadığını savundu. "Kimsenin iznine ihtiyacımız yok" diyen Pompeo, "İran, gönüllü nükleer taahhütlerini ihlal ediyor. Snapback'i başlatmak için koşul yerine getirildi ve şimdi başlatmak için düğmeye bastık" şeklinde konuştu.

İngiltere, Fransa ve Almanya'yı eleştirdi

Pompeo, ABD'nin İran'a silah ambargosunu süresiz olarak uzatma kararını desteklemeyen müttefikleri İngiltere, Fransa ve Almanya'ya yönelik sert eleştirilerini yineledi. Avrupa'nın silah ambargosunun süresiz uzatılmasını desteklememesinin anlaşılmaz olduğunu belirten Pompeo, "Birleşmiş Milletler'deki bu önemli konuda Rusların ve Çinlilerin yanında yer almak bence dünya için gerçekten tehlikeli bir durum" dedi.

"İran'a teslim etmelerine asla müsaade etmeyeceğiz"

Pompeo Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının geri getirileceğine dair kesin bir ifade kullanarak, "Rusya ve Çin bugün iyi bir oyun kurabilir. Ancak sizi temin ederim Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya'nın bizi tehdit eden silah sistemlerini İran'a teslim etmelerine asla müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

ABD Başkan Donald Trump, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan 2018'de çekildi. Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya halen İran ile varılan nükleer anlaşmayı destekliyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 13 yıldır İran'a uyguladığı silah ambargosu, 2015'te imzalanan nükleer anlaşma kapsamında 18 Ekim'de sona erecek. - WASHINGTON