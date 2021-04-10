Son dakika haberi... Portekiz eski Başbakanı Socrates, yolsuzluktan aklandı ancak kara para aklamadan yargılanacak

Portekiz eski başbakanı Jose Socrates, uzun zamandır devam eden yolsuzluk suçlamalarından aklandı ancak Socrates'in kara para aklama ve resmi belgelerde tahrifattan yargılanmasının önü açıldı.

Portekiz'de 2005 ile 2011 yılları arasında iktidardayken üç şirketten 34 milyon Euro parayı hesabına geçirmekle suçlanan eski başbakan Jose Socrates (63), yolsuzluk suçlamalarından aklandı. Ancak mahkeme Socrates'in kara para aklama ve resmi belgelerde tahrifattan yargılanmasının önünü açtı.

Soruşturma yargıcı Ivo Rosa, mahkeme süreci sonunda canlı yayında kararın özetini okuyarak Socrates hakkındaki yolsuzluk suçlamalarının 'delil yetersizliği' ve 'kesinlik eksiliği' sebebiyle düştüğünü belirtti. Socrates, Lizbon'daki mahkeme salonundan ayrılırken basına savaşmaya devam edeceğini belirterek "Savcılığın tüm büyük yalanları darmadağın oldu" dedi.Socrates, Paris 'te bir apartman dairesini satın alınma süreciyle ilgili 3 evrakta sahtecilik ve kara para aklama suçundan yargılanacak.NE OLMUŞTU?

Eski Başbakan Socrates, 2014 Kasım ayında yolsuzlukla suçlanmış ve kod adı 'Marquis Operasyonu' kapsamında Lizbon'da havaalanında gözaltına alınmıştı. İsviçre bankalarında 34 milyon Euro yasa dışı parası olduğu iddia edilen Socrates, 9 ay hapishanede kalıp kalan süreyi ev hapsinde geçirmişti.