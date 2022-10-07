Son dakika haberi | Pos tefeciliği operasyonuna 10 tutuklama

Kahramanmaraş merkezle 3 ilde düzenlenen pos tefeciliği operasyonunda gözaltına alınan 13 kişiden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "pos tefeciliğine" yönelik Kahramanmaraş merkezli İstanbul ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 8 adet pos cihazı, 68 adet senet, 5 adet çek, 141 bin 345 Türk Lirası, 11 bin 977 Amerikan Doları, 335 Euro, 52 adet kredi ve banka kartı, 7 adet CD, 10 adet alacak verecek yazılı ajanda, not defteri ve çok sayıda dijital materyal geçirilmişti.

Gözaltına alınan 13 kişiden 3'ü adli kontrol kararı ile serbest kalırken, 10 kişi tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ