Son dakika haberi... Posof'ta çocukların kar sevinci - Son Dakika

Son dakika haberi... Posof'ta çocukların kar sevinci
19.01.2021 12:34
Edinilen son dakika haberine göre - Posof'ta çocukların kar sevinci Uzun zamandır beklenen kar yağışı Posof'lu çocukları sevince boğdu.
- Posof'ta çocukların kar sevinci
ARDAHAN - Uzun zamandır beklenen kar yağışı Posof'lu çocukları sevince boğdu. Gündüz ve gece devam eden kar yağışının ardından gençler ve çocuklar kızak kayma zevki yaşıyorlar. Öyle bir özlem ki gece fırtına şeklinde yağan kar altında dahi kızak kaymaktan vazgeçmediler. Gece araçların da olmadığı için rahat bir şekilde kızak kayma keyfi devam ediyor.
Son Dakika Son Dakika! Sağlık çalışanlarına getirilen, izin ve emeklilik gibi işlemlerdeki kısıtlamalar kaldırıldı Cemre Kemer'in çocuğunun cinsiyeti belli oldu Oktay Kaynarca, İbo Show'a katılanları eleştiren Güvenç Dağüstün'e öfke kustu Milan Yusuf Yazıcı'nın peşine düştü! Sezon sonu resmi teklif yapacaklar Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz Pirzola yediği görüntüyle büyük tepki çeken Nusret özüne geri döndü Kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi: 13 ölü DSÖ Temsilcisi Sucaklı: Koronavirüs aşısıyla ilişkilendirilmiş herhangi bir ölüm bildirilmedi