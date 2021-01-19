Son dakika haberi... Posof'ta çocukların kar sevinci - Son Dakika

- Posof'ta çocukların kar sevinci

ARDAHAN - Uzun zamandır beklenen kar yağışı Posof'lu çocukları sevince boğdu. Gündüz ve gece devam eden kar yağışının ardından gençler ve çocuklar kızak kayma zevki yaşıyorlar. Öyle bir özlem ki gece fırtına şeklinde yağan kar altında dahi kızak kaymaktan vazgeçmediler. Gece araçların da olmadığı için rahat bir şekilde kızak kayma keyfi devam ediyor.