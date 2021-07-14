Son dakika haberi! Pozantı'da çocuklar balık tutma etkinliğine katıldı - Son Dakika

Pozantı ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde eğitim gören öğrenciler için hazırlanan Telafide Ben de Varım Programı kapsamında açılan kurslar devam ediyor.

Program çerçevesinde ilçedeki çocuklar, Aşçıbekirli-Kamışlı mahallelerinden geçen Körkün Çayı'nda balık tutma etkinliğine katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdaverdi Yıldız, yaptığı açıklamada 5 Temmuz'da başlayan programın 31 Ağustos'a kadar devam edeceğini belirtti.

Yıldız, program kapsamında okullarda sportif sanatsal kurslar başta olmak üzere çocukların gelişimi için 307 etkinliğin planlandığını kaydetti.