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Son dakika haberi! Pozantı'da çocuklar balık tutma etkinliğine katıldı - Son Dakika

Son dakika haberi! Pozantı'da çocuklar balık tutma etkinliğine katıldı

14 Temmuz 2021 Çarşamba 17:10
Son dakika haberi! Pozantı'da çocuklar balık tutma etkinliğine katıldı, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Pozantı ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde eğitim gören öğrenciler için hazırlanan Telafide Ben de Varım Programı kapsamında açılan kurslar devam ediyor.

Pozantı ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde eğitim gören öğrenciler için hazırlanan Telafide Ben de Varım Programı kapsamında açılan kurslar devam ediyor.

Program çerçevesinde ilçedeki çocuklar, Aşçıbekirli-Kamışlı mahallelerinden geçen Körkün Çayı'nda balık tutma etkinliğine katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdaverdi Yıldız, yaptığı açıklamada 5 Temmuz'da başlayan programın 31 Ağustos'a kadar devam edeceğini belirtti.

Yıldız, program kapsamında okullarda sportif sanatsal kurslar başta olmak üzere çocukların gelişimi için 307 etkinliğin planlandığını kaydetti.

Son dakika haberi! Pozantı'da çocuklar balık tutma etkinliğine katıldı
Son dakika haberi! Pozantı'da çocuklar balık tutma etkinliğine katıldı

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Pozantı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Pozantı'da çocuklar balık tutma etkinliğine katıldı - Son Dakika


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