Son dakika haberi! Pozantı'da Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

Pozantı Kaymakamı Emrah Akduman, ilçe genelindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını denetimlerine katıldı.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Akduman, maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Akduman, yaptığı açıklamada, insan sağlığının her şeyden önemli olduğunu belirterek, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Yaşamımıza devam edeceğiz. İşlerimizi de yapacağız ama her zamankinden daha dikkatli yapacağız. Sağlığın olmadığı yerde insan ne kadar çalışabilir ki? Bu hastalıkla bilinçli bir şekilde topyekün mücadele edeceğiz ki başarılı olalım." diye konuştu.