Son dakika haberi: Pozantı'da orman yangını (5) - Son Dakika

Adana'nın Pozantı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangının ilerleme ihtimali nedeniyle Belemedik Mahallesi'nde jandarma evlerin boşaltılması anonsunu yaptı.

Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine Adana Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye sevk edilen 6 helikopter, iki uçak, 30 arazöz, 15 su tankı, 7 iş makinesi ile 200 personelle yangına müdahale sürüyor.

Pozantı Belediyesinden yapılan anonsta yangınla mücadele için vatandaşlar ve tanker sahiplerinden destek istendi.

Yangın bölgesine gelen Pozantı Kaymakamı Nurettin Yavuz ile Belediye Başkanı Mustafa Çay ve Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz da söndürme çalışmalarını inceledi.

Orman Bölge Müdürü Yılmaz ve beraberindekiler yangının tehdit ettiği Belemedik Mahallesi'nde incelemelerin ardından jandarma ekipleri tarafından, "Yangın mahallemizi tehdit etmektedir. Evleri seri şekilde boşaltalım." şeklinde anons yapıldığı gözlendi.

Rüzgarın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.