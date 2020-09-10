Son dakika haberi! Pozantı'daki orman yangınını söndürme çalışması devam ediyor - Son Dakika

ADANA'nın Pozantı ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını sürüyor. Gece boyunca karadan söndürme çalışması devam ederken, havanın aydınlanmasıyla helikopterler ve uçaklarla havadan da müdahale yeniden başladı.

Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkiinde dün saat 11.25 sıralarında başlayan orman yangını, arazi şartları ve rüzgarlı nedeniyle hızla büyüdü. Ekiplerin, sarp arazide karadan mücadelede zorlandığı yangına gece boyunca, 50'si teknik olmak üzere 400 personel, 53 arazöz, 18 su tankı ve birçok iş makinesi ile müdahale edildi. Gece karanlığı nedeniyle ara verilen havadan müdahaleye, günün aydınlanması ile 6 helikopter ve 2 uçakla havadan müdahale başladı. Söndürme çalışmaları özellikle alevlerin etkili olduğu Beledemik bölgesinde yoğunlaşırken, yangının şiddetinin düne oranla azaldığı görüldü.