Son dakika haberi... Prefabrik çarşıda çıkan yangında 46 iş yeri yandı

Son dakika haber: AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde prefabrik çarşıda çıkan yangında, 48 iş yerinden 46'sı yandı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde prefabrik çarşıda çıkan yangında, 48 iş yerinden 46'sı yandı. Kuşadası'nın Bayraklıdede Mahallesi'nde 48 işyerinin bulunduğu prefabrik çarşıda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, restoran, kafeterya ve hediyelik eşya dükkanlarındaki yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle uzun uğraşlar sonucu çarşının hem bitişiğindeki akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü. Yangında, 46 iş yeri kullanılmaz hale geldi. Söndürme çalışmaları sırasında bölgeye giden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel yangınla ilgili bilgi aldı. Söndürme çalışmaları sırasında bölgeye giden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel yangınla ilgili bilgi aldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



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