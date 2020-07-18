Son dakika haberi: Premier Lig'e yükselen Leeds United şampiyonluğu da garantiledi

Bir dönem Beşiktaş 'ta da görev yapan Slaven Bilic 'in çalıştırdığı West Bromwich Albion, gelecek hafta son maçında Queens Park Rangers'ı yenmesi halinde Premier Lig'e yükselen ikinci takım olacak.

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