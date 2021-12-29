Son dakika haberi: Prens Andrew'un "cinsel saldırı" davasının reddi talep edildi - Son Dakika

NEW İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu Prens Andrew hakkında "cinsel saldırı" iddiasıyla ABD'de açılan davanın reddedilmesi talep edildi.

Prens Andrew'un avukatları, 2001'de 18 yaşından küçük olan Amerikalı Virginia Giuffre'ye cinsel saldırı suçundan Andrew hakkında açılan davaya ilişkin, Manhattan Federal Mahkemesine başvuruda bulundu.

Avukatlar Andrew Brettler ve Melissa Lerner tarafından yapılan başvuruda, Virginia Giuffre'nin 2019'dan bu yana Colorado'da yaşamadığını ve ABD'de ikamet etmediği için Prens Andrew'u dava edemeyeceği ifade edildi.

Avukatlar, mahkemeden, "cinsel saldırı" iddiasıyla açılan davanın, davacının yabancı bir ülkede ikamet ettiği gerekçesiyle reddedilmesini ve ret kararı kesinleşene kadar davaya ilişkin her türlü gelişmenin askıya alınmasını talep etti.

Ağustosta dava açılmıştı

ABD'de pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in mağdurlarından Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini taciz ettiğini iddia ederek ağustos ayında New York'ta dava açmıştı.

Giuffre, 17 yaşında cinsel saldırıya uğradığını öne sürerek Prens Andrew'un, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.

Andrew ise 2019'da BBC'ye verdiği röportajda, söz konusu iddialara ilişkin, "Böyle bir şey olmadı. Size bunun asla olmadığını kesinlikle söyleyebilirim. Bu kadınla tanıştığımı hiç hatırlamıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Prens Andrew, söz konusu iddialar üzerine kamu görevini bırakmıştı.

2019'da yürürlüğe giren New York Çocuk Mağdurlar Yasası, tacize uğrayan kişilerin belirli bir süre boyunca süre aşımı engeli olmadan mahkemeye gitmesinin önünü açmıştı.