PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU'NUN OĞLU: 1 YIL GEÇTİ, ÇOK FAZLA BİR ŞEY DEĞİŞMEDİ - Son Dakika

PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU'NUN OĞLU: 1 YIL GEÇTİ, ÇOK FAZLA BİR ŞEY DEĞİŞMEDİ

11.03.2021 14:27

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle ölen sağlık çalışanları, pandeminin birinci yıl dönümünde anıldı.

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle ölen sağlık çalışanları, pandeminin birinci yıl dönümünde anıldı. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun oğlu Onur Taşcıoğlu, "1 yıl geçti, çok fazla bir şey değişmedi" dedi.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının açıklandığı günün üzerinden tam 1 yıl geçti. Pandeminin birinci yıldönümüne gelindiğinde, Türkiye'de 29 bin 227 kişi virüse yenik düştü. Bunların bir bölümünü de salgının en ön safında yer alan sağlık çalışanları.

Geride bıraktığı ailesini, sevenlerini, öğrencilerini, hayatlarını kurtardığı hastalarını vefat haberleriyle hüzne boğan sağlık çalışanları için bugün, anma töreni düzenlendi. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun adının verildiği hastanenin önünde düzenlenen törene, Taşcıoğlu'nun oğlu Onur Taşcıoğlu'nun yanı sıra Türk Tabipler Birliği, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, SES İstanbul Şubeleri, Dev Sağlık-İş, TÜM-RAD-DER ve sağlık emekçileri de katıldı.

'BİR SAĞLIK ÇALIŞANI VEFAT ETTİĞİNDE ÇEVRESİNDEKİ TÜM SEVENLERİ ONUNLA BERABER GÖÇÜP GİDİYOR"

Anma törenine katılan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun oğlu Onur Taşcıoğlu, 'Ben buraya tabii öncelikle babamı ve babamla beraber bu uğurda çalışan tüm sağlık çalışanlarına saygıya geldim. Burada tabii, bir kişi vefat ettiği zaman, bir kişi gibi görünüyor ama bir kişi vefat etmiyor. Çevresindeki tüm yakınları, tüm sevenleri onlarla beraber göçüp gidiyor. Aslında buna inanmak lazım. Kaybettiğimiz bir tane sağlık çalışanı değil, çevresindeki tüm sevenleri aslında beraber göçüp gidiyor. 1 yıl geçti, çok fazla bir şey değişmedi. Biraz da ona üzülüyorum. İki taraftan bakmak lazım' Bir baba olarak, bir de babanın çocuğu olarak bakmak lazım. Bir de değerli bir büyüğü kaybeden birisi olarak bakmak lazım. Çevremizde Cemil Taşcıoğlu çok. Bu Cemil Taşcıoğullarını yetiştirmek de kolay değil. Zor yetişen insanlar bunlar, o yüzden kıymetlerini çok iyi bilmemiz, gittikleri zaman da arkalarından onların yetiştireceği öğrenciler ve sağlık çalışanlarına destek vermemiz gerekiyor" dedi.

'BABAM GİBİ IŞIL IŞIL VE RENKLİ BİR HASTANE"

Babası Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun adının verildiği hastanenin önünde olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Taşcıoğlu,

'Kimse beni yalnız bırakmadı. Onlara teşekkür ederim. Yurttaşlarımızın, halkımızın biraz daha duyarlı olması gerektiğini ve dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Hastanenin önündeyiz. Çok güzel, büyük, babam gibi ışıl ışıl ve renkli bir hastane. Sizinle beraber böyle bir hastane önünde olmaktan gurur duyuyorum" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN KENDİSİNE GELEN MESAJLARI OKUYABİLDİ"

Taşcıoğlu, şöyle devam etti: 'Babam hakkında kimse, hiçbir zaman kötü bir yorumda bulunmadı. Benim keşkelerim hiçbir zaman olmadı. Babamın vefatından önceki gün babamın videosunu koyduktan sonra ne kadar sevildiğini kendisi de gördü. Türkiye'nin dört bir yanından kendisine mesajlar geldi ve bunların hepsini okuyabildi babam. En çok da mutlu olduğum konu o. Kimse bu kadar sevildiğini tahmin edemiz. Babamın bu kadar sevildiğini ne kendisi, ne biz ailesi olarak biliyorduk. Ama baktığımız zaman yetiştirdiği öğrenciler olsun, kurtardığı hastalar olsun hepsinin sevgisi ayrı ayrı bizim için değerli oldu"

PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU'NUN OĞLU: 1 YIL GEÇTİ, ÇOK FAZLA BİR ŞEY DEĞİŞMEDİ
PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU'NUN OĞLU: 1 YIL GEÇTİ, ÇOK FAZLA BİR ŞEY DEĞİŞMEDİ
PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU'NUN OĞLU: 1 YIL GEÇTİ, ÇOK FAZLA BİR ŞEY DEĞİŞMEDİ
PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU'NUN OĞLU: 1 YIL GEÇTİ, ÇOK FAZLA BİR ŞEY DEĞİŞMEDİ
PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU'NUN OĞLU: 1 YIL GEÇTİ, ÇOK FAZLA BİR ŞEY DEĞİŞMEDİ
PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU'NUN OĞLU: 1 YIL GEÇTİ, ÇOK FAZLA BİR ŞEY DEĞİŞMEDİ
PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU'NUN OĞLU: 1 YIL GEÇTİ, ÇOK FAZLA BİR ŞEY DEĞİŞMEDİ

Koronavirüs, İstanbul, Hastane, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU'NUN OĞLU: 1 YIL GEÇTİ, ÇOK FAZLA BİR ŞEY DEĞİŞMEDİ - Son Dakika


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