Son dakika haberi... Prof. Dr. Ceyhan: Yüzde 60 bağışıklık için nüfusun yüzde 75-80'ini aşılamak gerekir - Son Dakika

Son dakika haberi... Prof. Dr. Ceyhan: Yüzde 60 bağışıklık için nüfusun yüzde 75-80'ini aşılamak gerekir

02.12.2020 10:02
Son dakika haberi... Prof. Dr. Ceyhan: Yüzde 60 bağışıklık için nüfusun yüzde 75-80'ini aşılamak gerekir, System.String[]

Son dakika haberine göre Prof. Dr. Ceyhan: Yüzde 60 bağışıklık için nüfusun yüzde 75-80'ini aşılamak gerekirHACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr.

Prof. Dr. Ceyhan: Yüzde 60 bağışıklık için nüfusun yüzde 75-80'ini aşılamak gerekir

HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, toplumun yüzde 60'ının bağışıklığının sağlanması için Türkiye nüfusunun yüzde 75-80'inin aşılanması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Ceyhan, "Bu da nereden bakarsanız bakın 55-60 milyon civarında kişinin aşılanması demek. İki doz olduğuna göre demek ki 110-120 milyon arasında aşı kullanacağız demektir" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye'ye aralık-ocak-şubat ayında gelecek Çin menşeli 50 milyon doz Covid-19 aşısı ve aralık ayında 1 milyon doz alınması planlanan, devamında 25 milyona kadar alınması konusunda görüşmelerin devam ettiği Alman aşısıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ceyhan, şu anda Çin'in inaktif aşının Türkiye'ye geleceğinin kesin olduğunu, Pfizer'den alınacak aşının eksi 70 derecede saklanması, dağıtılması gerektiği için bunun alt yapısı hazırlanırsa gelebileceğini ifade etti. Ceyhan, "İnaktif aşının ise koruyuculuğunun yüzde kaç olduğu henüz açıklanmadı. Çinliler bu bilgiyi bu ay içinde açıklayacaklarını söylediler. Ne kadar kişinin aşılanması gerektiği biraz ona bağlı. Çünkü bir toplumda salgının sona ermesi için gerekecek aşıyla bağışıklı insan miktarı belli. Bu aşağı yukarı yüzde 60 civarında. Diyelim ki yüzde 70-80 etkili bir aşı olduğu ortaya çıktı. Sizin o zaman yüzde 60 bağışıklığı sağlamanız için aşağı yukarı Türkiye nüfusunun 75-80'ini aşılamanız lazım" dedi.

'110-120 MİLYON ARASINDA AŞI KULLANACAĞIZ DEMEKTİR'Toplumun yüzde 20'sinin 18 yaş altında olduğunu ve bu grupta henüz aşı çalışmalarının yapılmadığını belirten Ceyhan, etik kurallar gereği yetişkinde güvenlik ve etkinlik verileri tamamen ortaya çıkıncaya kadar çocuklarda aşı çalışmasının yapılamayacağını bildirdi. Ceyhan, "Biz toplumun yüzde 80'inin üzerindeki kısmını aşılamak istiyoruz. Bu da nereden bakarsanız bakın 55- 60 milyon civarında kişinin aşılanması demek. İki doz olduğuna göre demek ki 110-120 milyon arasında aşı kullanacağız demektir. Burada aşı kararsızlığı gibi bazı engellerle karşılaşacağız. Bunların da şimdiden üzerine gidip çalışmalarının yapılması lazım. Toplumun aşıya yönlendirilmesi lazım. Çünkü düşük oranlarda kalırsa aşının salgını bitirmede beklediğiniz rolü ortaya çıkmaz. Şu anda 50 milyon diye bahsettiğimiz doz 25 milyon kişinin aşılanması için. Bu da önceliklendirerek, en çok ihtiyaç duyan gruptan başlayarak bir sıralama dahilinde yapılacak" diye konuştu.'AŞILANANLAR DAHİL HERKES KORUYUCU ÖNLEMLERE DİKKAT ETMELİ'Aşılananlar dahil toplumun tamamının koruyucu önlemlere dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Ceyhan, şöyle konuştu:

"Aşılananlarda dahil herkes maske takacak, mesafeye dikkat edecek ve el hijyenine dikkat edecek. Kalabalıklara girmeyeceğiz, uzak duracağız. Aşı Türkiye'ye girince herhangi bir şey hallolmuyor. Önemli olan bu belli sayıda kişinin aşılanması. Bu salgının sona ermesini çabuklaştıracak. Çünkü öbür türlü mutasyon olacak mı olmayacak mı, ne zaman olacak bunun bir garantisi yok. Olmasını bekliyoruz ümit ediyoruz ama bu olmadığı takdirde zaten tek yol var aşı ile bağışık hale gelmek. Virüs mutasyona uğrarsa 3-4 ay içerisinde salgın yatışır ama mutasyona uğramaz bu aşıyla başarılmaya çalışılırsa Türkiye'de biz vakaları sıfırlarsak bile Irak'ta ya da bir Afrika ülkesinde devam ediyorsa bizim 'kesinlikle kurtulduk' demememiz lazım. Dünyada salgının ortadan kalkması için yaklaşık o kadar miktarda aşının üretilip uygulanması için en az 2 yıl bir süre lazım."

Son dakika haberi... Prof. Dr. Ceyhan: Yüzde 60 bağışıklık için nüfusun yüzde 75-80'ini aşılamak gerekir
Son dakika haberi... Prof. Dr. Ceyhan: Yüzde 60 bağışıklık için nüfusun yüzde 75-80'ini aşılamak gerekir

Tıp Fakültesi, Türkiye, Ceyhan, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Prof. Dr. Ceyhan: Yüzde 60 bağışıklık için nüfusun yüzde 75-80'ini aşılamak gerekir - Son Dakika


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