Son dakika haberi... Prof. Dr. Erdal Aktürk'ten sağlık çalışanlarına destek çağrısı - Son Dakika

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sağlık çalışanlarının fedakarca çalıştığını belirterek, vatandaşların da bu süreçte sağlık çalışanlarına destek olmasını istedi.

Aktürk, yazılı açıklamasında, salgına karşı duyarlı olunması gerektiğini bildirdi.

Kovid-19 salgınına karşı doktorların, hemşirelerin, temizlik personelinin ve diğer tüm sağlık çalışanlarının koordineli, birlik içerisinde fedakarlık göstererek çalıştığını anlatan Aktürk, şunları kaydetti:

"Riskli bir dönemde olmamıza rağmen hepsi görevlerinin başında fedakarca çalışıyor. Sağlık çalışanlarımız bu mücadelede ter dökerken, maskelerinin izi yüzlerinde yer etmiş bir şeklide maskeleri altında nefes alıp vermekte zorlanırken enfekte olup evlerine, ebeveynlerine, çocuklarına, çevresine bulaştırma korkusu var. Pozitif çıkan mesai arkadaşımızı duyduğumuzda hüzünlerimiz var, bir hastamızın şifa bulmasıyla unuttuğumuz yorgunluklarımız var. Tüm bunlara karşı siz kıymetli Malatyalı hemşehrilerimizden de tek bir isteğimiz var, Koronavirüs mücadelemizde bize destek olun."

Hastanenin Acil Servis ve Pandemi Polikliniğinde günün belli saatlerinde yoğunluk olduğunu ve vatandaşlarımızın bekleme sürelerinin uzayabildiğine değinen Aktürk, bu konuda hastaneye başvuranlardan anlayış ve hoşgörü beklediklerini aktardı.