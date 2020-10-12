Son dakika haberi: Prof. Dr. Erdem: Sahte içki satanlar olası kastla adam öldürmekten yargılanabilir - Son Dakika

İZMİR'de, sahte içkiden ölümlerle ilgili cezalara değinen Avukat Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem, sahte içkiyi üreterek piyasaya süren kişilerin olası kastla adam öldürmek suçundan ceza alabileceklerini söyledi.

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem, İzmir, Kırıkkale ve Mersin'de sahte içki nedeniyle yaşanan ölümler sonrası olası cezalar hakkında konuştu. Sahte alkol kullanan kişilerin ölümü sonucunda faillerin hangi suçtan yargılanacağını açıklayan Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem, "Bu tür maddelerin üretimini bırakın, tesislerinin kurulmasından başlayarak kullanımına bağlı olarak ölümün veya yaralamanın meydana gelmesine kadar her aşamada yaptırımlar söz konusu. Kaçak alkol imalatı veya bunların piyasaya sürülmesi nedeniyle bu kişilerin cezalandırılabilmesi için herhangi bir kişinin bu maddeler nedeniyle ölmüş veya bitkisel hayata girmiş olması gerekmiyor. Buna karşılık eğer bir ölüm olayı meydana gelmişse, imal edenler ve piyasaya sürenler 'olası kastla adam öldürmek' suçundan dolayı cezalandırılıyor" dedi. Prof. Dr. Erdem, ölen kişilerin sayısı kadar ayrı ayrı ceza alındığını da hatırlattı.