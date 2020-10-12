Son dakika haberi: Prof. Dr. Erdem: Sahte içki satanlar olası kastla adam öldürmekten yargılanabilir - Son Dakika

Son dakika haberi: Prof. Dr. Erdem: Sahte içki satanlar olası kastla adam öldürmekten yargılanabilir

12.10.2020 16:36
Son dakika haberi: Prof. Dr. Erdem: Sahte içki satanlar olası kastla adam öldürmekten yargılanabilir, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre İZMİR'de, sahte içkiden ölümlerle ilgili cezalara değinen Avukat Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem, sahte içkiyi üreterek piyasaya süren kişilerin olası kastla adam öldürmek suçundan ceza alabileceklerini söyledi.

İZMİR'de, sahte içkiden ölümlerle ilgili cezalara değinen Avukat Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem, sahte içkiyi üreterek piyasaya süren kişilerin olası kastla adam öldürmek suçundan ceza alabileceklerini söyledi.

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem, İzmir, Kırıkkale ve Mersin'de sahte içki nedeniyle yaşanan ölümler sonrası olası cezalar hakkında konuştu. Sahte alkol kullanan kişilerin ölümü sonucunda faillerin hangi suçtan yargılanacağını açıklayan Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem, "Bu tür maddelerin üretimini bırakın, tesislerinin kurulmasından başlayarak kullanımına bağlı olarak ölümün veya yaralamanın meydana gelmesine kadar her aşamada yaptırımlar söz konusu. Kaçak alkol imalatı veya bunların piyasaya sürülmesi nedeniyle bu kişilerin cezalandırılabilmesi için herhangi bir kişinin bu maddeler nedeniyle ölmüş veya bitkisel hayata girmiş olması gerekmiyor. Buna karşılık eğer bir ölüm olayı meydana gelmişse, imal edenler ve piyasaya sürenler 'olası kastla adam öldürmek' suçundan dolayı cezalandırılıyor" dedi. Prof. Dr. Erdem, ölen kişilerin sayısı kadar ayrı ayrı ceza alındığını da hatırlattı.

'SÜREÇTE ROL ALAN HERKES CEZA ALIR' Üretiminden satışına kadar bu zincirdeki herkesin ceza alacağından bahseden Prof. Dr. Erdem, "Bu süreçte rol alan her kişi cezalandırılır. Hepsinde aynı suç söz konusu olur. Alkol kullanımına bağlı olarak ölüm meydana gelmemişse, kişi ömür boyu sakat kalmışsa, kör olmuşsa 'neticesi ağırlaşmış yaralama' ceza sorumluluğu ortaya çıkıyor. Bu suçun cezası da 5-20 yıl aralığındadır. Alkol ceza kanunu uygulaması bakımından bu gibi durumlarda, silah tanımındaki 6'ncı maddede zehirleyici nitelikteki kimyasallar var. Bu nedenle cezanın ayrıca ağırlaştırılması gerekiyor" diye konuştu.VERGİ KAÇIRMAKTAN DA İDARİ CEZA Sahte alkolü piyasaya süren kişilerin ayrıca vergi kaçırması nedeniyle idari yaptırımlara da tabii tutulacağını söyleyen Prof. Dr. Erdem, "Bunun dışında, bu tür maddeleri piyasaya süren kişiler vergi kaybına da neden oldukları için Vergi Usül Kanunu'nun öngörmüş olduğu cezalar da devreye giriyor. 'Vergi kaçakçılığı cezası' ortaya çıkıyor. Ceza Kanunu kapsamında suç oluşturmasının yanında bu tür maddelerin imal edilmesine yarayan tesisleri açmaktan tutun da, yurt dışından ülkeye sokulması, ticaretinin yapılması Alkol Piyasasının Düzenlenmesi Kanunu kapsamında ayrıca idari para cezasını gerektiriyor" dedi.Sahte alkol konusunda uyarılarda bulunan Erdem, "Vatandaşlar, ucuz da olsa kesinlikle Sağlık Bakanlığı'nın bandrolünün bulunmadığı içkileri kullanmasınlar. Kanun belli bir miktarda kişisel kullanıma izin veriyor. Fakat bunun dışında izinsiz yapılan tüm faaliyetler suç olarak düzenleniyor.Vatandaşın buna çok dikkat etmesi lazım" diye konuştu.Prof. Dr. Erdem bunun yanında, sahte alkolü piyasaya sürenlerin Tütün ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesi Kanunu kapsamında idari yaptırım. Vergi Usül Kanunu kapsamında ayrı bir suç, kaçakçılık kapsamında ayrı ve Türk Ceza Kanunu kapsamında ayrı bir suçtan da ceza alacağını söyledi.

Son dakika haberi: Prof. Dr. Erdem: Sahte içki satanlar olası kastla adam öldürmekten yargılanabilir

Zahit Şeyhanoğulları, Mustafa Ruhan Erdem, Ceza, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Prof. Dr. Erdem: Sahte içki satanlar olası kastla adam öldürmekten yargılanabilir - Son Dakika

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