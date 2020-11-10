Son dakika haberi... Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen: Brezilya'nın aşı çalışmasını askıya alması çok doğal - Son Dakika

Son dakika haberi... Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen: Brezilya'nın aşı çalışmasını askıya alması çok doğal

10.11.2020 14:08
Son dakika haberi... Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen: Brezilya'nın aşı çalışmasını askıya alması çok doğal, System.String[]

Bir son dakika haberine göre ÇİN'li ilaç şirketi Sinovac'ın geliştirdiği ve Türkiye'de de 700 sağlık çalışanı üzerinde denenen koronavirüs aşısının Brezilya'daki denemelerinin askıya alınmasının çok doğal olduğunu belirten Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr.

ÇİN'li ilaç şirketi Sinovac'ın geliştirdiği ve Türkiye'de de 700 sağlık çalışanı üzerinde denenen koronavirüs aşısının Brezilya'daki denemelerinin askıya alınmasının çok doğal olduğunu belirten Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, "Bu gelişen ciddi yan etki, aşıyla ilişkili midir, değil midir? Aşıyla ilişkili ise o zaman olayın boyutu değişir. Aşıyla ilişkili değilse, çalışma olduğu yerden devam eder" dedi.

Çinli ilaç şirketi Sinovac'ın geliştirdiği koronavirüs aşı adayının Brezilya'daki denemeleri askıya alındı. Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu'nca (Anvisa) yapılan açıklamada, aşı adayının bazı yan etkilerinin tespit edilmesinin ardından Brezilya'daki denemelerin askıya alındığı belirtildi. Denemelerin durdurulmasına ilişkin bir açıklama yapılmazken, yan etkilerin 29 Ekim'de tespit edildiği bildirildi. Brezilya'da durdurulan aşının faz üç çalışmaları Türkiye'de gönüllü 700 sağlık çalışanı üzerinde denenmişti. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, bir ay önce İngiltere menşeili bir aşının da askıya alındığını, sonrasında gelişen yan etkinin aslında aşıyla ilişkili olmadığı görülünce devam edildiğini söyledi. Brezilya'daki olayın çok yeni bir olay olduğunu kaydeden Çelen, gelişen yan etkinin aşıyla ilgili olup olmadığının tespit edilmesi halinde olayın boyutunun değişebileceğini söyledi.

'YAN ETKİ AŞIYLA İLGİLİ İSE OLAYIN BOYUTU DEĞİŞİR'Prof. Dr. Çelen, faz çalışmalarının mantığını anlatarak, şunları söyledi: "İlaç ya da aşı rafa geçmeden önce güvenlik ve etkinlik datalarını ortaya koymak için yapılır. Zaten buradaki amaç da bu. Bu aşı ya da ilaçla ilgili ciddi bir problem olabilir mi? ya da etkisizlik anlamında bir durum olabilir mi? Bundan dolayı faz çalışmaları yapılır. Brezilya'daki olay çok yeni bir olay, bizim de içinde bulunduğumuz çalışmayla ilişkili. Burada aslında resmi açıklamayı bekliyoruz. Gelişen yan etki, ciddi bir yan etki midir? Boyutu nedir? Aşıyla ilişkili midir, değil midir? Ondan sonra bir karar alınır. Brezilya'nın çalışmayı askıya alması çok doğal. Çünkü bir olay gelişmiştir ve öncelikle bunun bir değerlendirilmesi lazım. Bu olayın ne olduğunu da bilmiyoruz. Bir ölüm mü, hastaneye yatmayı gerektiren bir durum mu, bir sakatlık mı, ya da farklı bir olay mı? Bu konuda henüz bir bilgimiz yok. Fakat açıklama yapılacaktır. Bu gelişen ciddi yan etki, aşıyla ilişkili midir, değil midir? Aşıyla ilişkili ise o zaman olayın boyutu değişir. Aşıyla ilişkili değilse, çalışma olduğu yerden devam eder. Şimdi bu neye benzer? Siz bir ilaç çalışması yapıyorsunuz. İlacı aldıktan 2 gün sonra kalp krizi geçirip ölüyorsunuz. Böyle bir durumda bu ciddi bir yan etkidir. Çünkü ölümle sonuçlandı. Kullandığınız ilaçla ilişkili midir yoksa ondan bağımsız mıdır? Yani siz o ilacı kullanmamış olsaydınız yine bu durumla karşı karşıya kalabilecek miydiniz? yoksa mevcut ilaç mı bunu tetikledi? Bunu anlamak için askıya alınmıştır. Değerlendirmeler yapılır, sonra da çalışma muhtemelen kaldığı yerden devam edecektir"


Son dakika haberi... Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen: Brezilya'nın aşı çalışmasını askıya alması çok doğal

Dicle Üniversitesi, Brezilya, Türkiye, İlaç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen: Brezilya'nın aşı çalışmasını askıya alması çok doğal - Son Dakika


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