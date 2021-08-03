Üye Girişi
PROF. DR. ŞAHİN'DEN YENİ YANGIN UYARISI: TETİKLEYİCİ BİR UNSUR BEKLENİYOR - Son Dakika

PROF. DR. ŞAHİN'DEN YENİ YANGIN UYARISI: TETİKLEYİCİ BİR UNSUR BEKLENİYOR

03.08.2021 13:17

YÜKSEK hava sıcaklığının yeni orman yangınlarını tetikleyebileceğini belirten İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Duran Şahin, 'Tedbirli olmak gerekiyor.

YÜKSEK hava sıcaklığının yeni orman yangınlarını tetikleyebileceğini belirten İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Duran Şahin, 'Tedbirli olmak gerekiyor. Yani ortam orman yangınına hazır diyebilirim. Tetikleyici bir unsur bekleniyor" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının Ağustos ayının ilk haftasında Marmara Bölgesi, Ege ve Akdeniz kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği uyarısında bulundu. Yüksek sıcaklık nedeniyle uzmanlar, İstanbul'da oluşabilecek orman yangınlarına karşı tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekiyor. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Duran Şahin, 'Son günlerde bir sıcak hava dalgası yaşıyoruz, görünen o ki bu Ağustos'un başlarında da devam edecek. Daha sonraki zamanlar için bir şey söylemek çok doğru olmasa gerek ama bu ilk hafta sıcak geçeceğe benziyor. Sıcak geçecek, sıcak hava dalgası devam edecek. Ağustos'ta ekstremler yaşanır bu meteorolojik döngü içerisinde normaldir. Ben bunu çok beklenmeyen bir şey olarak görmüyorum" dedi.

'KURAKLIK ORMAN YANGINLARINI TETİKLEDİ"

Şahin, kuraklığa ve şiddetli rüzgarlara dikkat çekerek, 'Orman yangınları tetiklendi. Unutulan önemli bir şey var; kuraklık. Türkiye son 5-6 aydır, özellikle güney ve güneydoğu ciddi bir kuraklıkla karşı karşıya. Bu kuraklık orman yangınlarını tetikledi. Afrika'dan gelen alçak basınç sistemiyle sıcak hava dalgası geldi. Bununla beraber zemin oluştu, tetiklenme gerçekleşti. Ağustos'un ilk haftası için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün de beyanları bu yönde, sıcaklığın devam etmesi bekleniyor. Bir diğer önemli durum da aslında rüzgar. Burada rüzgara baktığımız zaman şiddetli rüzgarlar var bölgede. Şiddetli rüzgarlar sıcaklık farklarından dolayı oluşur. Ciddi sıcaklık farkları var, o değişim de, ciddi şekilde rüzgarlara sebebiyet veriyor. Kuzeyli rüzgarlar sıcak havayla birleşiyor ve oluşan yangını bütün alana dağıtıyor" şeklinde konuştu.

'ORTAM ORMAN YANGININA HAZIR"

İstanbul'da olası orman yangınları için değerlendirmelerde bulunan Şahin şunları kaydetti:

'İstanbul için geçerli mi' Zaten aralıklarla küçük küçük orman yangınları gerçekleşiyor. Ama Güney'deki kadar bir yangın olasılığı daha düşük. Ama yine de tedbirli olmak gerekiyor. Yani ortam orman yangınına hazır diyebilirim. Tetikleyici bir unsur bekleniyor. İstanbul'da rüzgar şiddetli değil, rüzgarın şiddetli olmaması oluşacak bir yangında bu dağılmayı engelleyecektir, noktasal olarak kalacaktır. Gözlemlediğim bu günlerde İstanbul'da sakin bir rüzgar var ama güneyde şiddetli rüzgar var. Sürükleyici faktör şiddetli rüzgarlar. Her şeyi iklim değişikliğine bağlamak doğru değil. Kuraklık bence burada biraz daha ön plandaydı. İklim değişikliği sürecinde ekstrem hava olaylarının artacağı gündemde ama Türkiye'nin yaşadığı bu kurak süreç bence ana tetikleyici unsur oldu"

PROF. DR. ŞAHİN'DEN YENİ YANGIN UYARISI: TETİKLEYİCİ BİR UNSUR BEKLENİYOR
PROF. DR. ŞAHİN'DEN YENİ YANGIN UYARISI: TETİKLEYİCİ BİR UNSUR BEKLENİYOR
PROF. DR. ŞAHİN'DEN YENİ YANGIN UYARISI: TETİKLEYİCİ BİR UNSUR BEKLENİYOR
PROF. DR. ŞAHİN'DEN YENİ YANGIN UYARISI: TETİKLEYİCİ BİR UNSUR BEKLENİYOR

İstanbul Teknik Üniversitesi, Meteoroloji, Uzay, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PROF. DR. ŞAHİN'DEN YENİ YANGIN UYARISI: TETİKLEYİCİ BİR UNSUR BEKLENİYOR - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Futbolcu sevgilisi Grealish yüzünden ölüm tehditleri alan güzel model Sasha'nın psikolojisi bozuldu 14:47 Futbolcu sevgilisi Grealish yüzünden ölüm tehditleri alan güzel model Sasha'nın psikolojisi bozuldu Yangın bölgesinden canlı yayın yapan Şahan Gökbakar, denizin ortasında avazı çıktığı kadar bağırdı: Uçak lazım 14:23 Yangın bölgesinden canlı yayın yapan Şahan Gökbakar, denizin ortasında avazı çıktığı kadar bağırdı: Uçak lazım Fırsatçılar yine sahnede! Yangın söndürme toplarının fiyatı bir haftada 200 TL birden arttı 13:18 Fırsatçılar yine sahnede! Yangın söndürme toplarının fiyatı bir haftada 200 TL birden arttı
SGK'dan borcu olanlar için kritik uyarı: Yapılandırmada son başvuru tarihi 31 Ağustos 13:12 SGK'dan borcu olanlar için kritik uyarı: Yapılandırmada son başvuru tarihi 31 Ağustos Kendisini şifacı olarak tanıtan Mala Ali Kürdistani'nin ofisine baskın! 12:28 Kendisini şifacı olarak tanıtan Mala Ali Kürdistani'nin ofisine baskın! "Dayaklı tedavi" kuyruğunda 50 kişi bekliyordu Manavgat'ı teslim alan alevler 35 günlükken yüzü yanan Uğur Acar'ın acısını ikiye katladı 11:37 Manavgat'ı teslim alan alevler 35 günlükken yüzü yanan Uğur Acar'ın acısını ikiye katladı
Öldü sandıkları adam, kendi cenazesinde dirildi! Olay anı kamerada 11:31 Öldü sandıkları adam, kendi cenazesinde dirildi! Olay anı kamerada Ronaldo'nun Juventus'taki hikayesi bitiyor! Portekizli star ve ailesi, Real Madrid'e dönmek istiyor 11:00 Ronaldo'nun Juventus'taki hikayesi bitiyor! Portekizli star ve ailesi, Real Madrid'e dönmek istiyor

Son Dakika Haberleri
16:07 Vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ardından ünlü isimler isyan etti
15:52 129 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlerle mücadele devam ediliyor! İşte il il son durum
15:48 Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk daha! Yasemin Adar, güreşte madalya kazanan ilk kadın sporcumuz olarak tarihe geçti
15:41 İstanbul'da iş yerini açan baba oğlunun cansız bedenini buldu
14:49 Jeneratörden sızan gaz korkuttu! Şarküteri dükkanında 4 kişi, fenalaşıp yere yığıldı
14:31 Elektriğin ardından şimdi de su kesintisi! İSKİ, İstanbul'un 10 ilçesi için uyarıda bulundu
14:14 Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ön elemesi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak
14:11 Son Dakika: Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Danimarka ekibi Randers oldu
14:11 Yangın mağduru insanlar için yardım kampanyası düzenleyen Demet Akalın, gözyaşlarına engel olamadı
14:06 Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı
Görüntü Gaziantep'ten! Taksicilerin tekme tokat kavgası saniye saniye kamerada Görüntü Gaziantep'ten! Taksicilerin tekme tokat kavgası saniye saniye kamerada         
14:48
Denizli'de kışla yakınında yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı Denizli'de kışla yakınında yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı         
14:29
Fenerbahçe'den net karar: Armamızda artık yıldız kullanmayacağız Fenerbahçe'den net karar: Armamızda artık yıldız kullanmayacağız         
14:05
Azra'yı vahşice katleden caninin ifadesi ortaya çıktı! Başını ağaç testeresiyle kesip, uçurumdan aşağı atmış Azra'yı vahşice katleden caninin ifadesi ortaya çıktı! Başını ağaç testeresiyle kesip, uçurumdan aşağı atmış         
13:16
Yangın bölgesine giden Yusuf Güney, orman memurlarıyla tartıştığı için gözaltına alındı Yangın bölgesine giden Yusuf Güney, orman memurlarıyla tartıştığı için gözaltına alındı         
13:03
Antalya, Muğla ve Isparta'da mücadele devam ederken yangın Uşak'a da sıçradı Antalya, Muğla ve Isparta'da mücadele devam ederken yangın Uşak'a da sıçradı         
12:25
Yunanistan'da termometreler 55 dereceyi gösterdi! Yetkililerden halka uyarı üstüne uyarı geldi Yunanistan'da termometreler 55 dereceyi gösterdi! Yetkililerden halka uyarı üstüne uyarı geldi         
11:37
Datça'da yangın çıkan ormanlık alandaki torpiller çocuklarınmış Datça'da yangın çıkan ormanlık alandaki torpiller çocuklarınmış         
11:28
Vücuduna ait bazı parçalar bulunamayan Azra'nın babasından DNA örneği alındı Vücuduna ait bazı parçalar bulunamayan Azra'nın babasından DNA örneği alındı         
10:27
Evi yananlar için skandal bir ifade kullanan belediye başkanına Melih Gökçek sahip çıktı Evi yananlar için skandal bir ifade kullanan belediye başkanına Melih Gökçek sahip çıktı         
10:22
Temmuz ayında fiyatı en fazla artan ürün yurt içi turlar oldu Temmuz ayında fiyatı en fazla artan ürün yurt içi turlar oldu         
10:17
Son görüntüsü tartışma yarattı! Kim Yong-un kafası mı çürüyor? Son görüntüsü tartışma yarattı! Kim Yong-un kafası mı çürüyor?         
09:52
Acılı babanın kanalda boğulan 17 yaşındaki oğluna son bakışı yürek dağladı Acılı babanın kanalda boğulan 17 yaşındaki oğluna son bakışı yürek dağladı         
09:46
Beslenmesi ve satışı yasak olan saka kuşlarının ticaretini yapan Suriyeliye 120 bin TL ceza Beslenmesi ve satışı yasak olan saka kuşlarının ticaretini yapan Suriyeliye 120 bin TL ceza         
09:38
Gaziantepli berber başlattığı kampanya ile gönülleri fethetti! Tıraş olan her müşteri için fidan bağışlıyor Gaziantepli berber başlattığı kampanya ile gönülleri fethetti! Tıraş olan her müşteri için fidan bağışlıyor         
09:32
Azra'yı vahşice öldüren caninin yakınlarından şaşırtan sözler: Kadınlara karşı kibar davranırdı Azra'yı vahşice öldüren caninin yakınlarından şaşırtan sözler: Kadınlara karşı kibar davranırdı         
08:07
Twitch yayıncısı Şükrü Şentürk, cinsel içerikli OnlyFans platformuna geçen Ecesu Özevin'e destek oldu Twitch yayıncısı Şükrü Şentürk, cinsel içerikli OnlyFans platformuna geçen Ecesu Özevin'e destek oldu         
10:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2021 15:14:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: PROF. DR. ŞAHİN'DEN YENİ YANGIN UYARISI: TETİKLEYİCİ BİR UNSUR BEKLENİYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement