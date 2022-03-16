Son dakika haberleri! PROF. DR. YAŞAR GÖKYÜZÜNDEKİ KIZILLIĞIN SEBEBİ, SAHRA ÇÖLÜ TOZU - Son Dakika
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Son dakika haberleri! PROF. DR. YAŞAR GÖKYÜZÜNDEKİ KIZILLIĞIN SEBEBİ, SAHRA ÇÖLÜ TOZU

16.03.2022 15:23

Son dakika gündem haberi: İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, kentte bu sabah gökyüzünün kızıla bürünmesinin nedenini 'Sahra Çölü tozu' olarak açıkladı.

İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, kentte bu sabah gökyüzünün kızıla bürünmesinin nedenini 'Sahra Çölü tozu' olarak açıkladı. Yaşar, Maalesef insanlarımız bu tür durumlarda tedirgin oluyor. Denizde sular çekiliyor, gökyüzü kızıl oluyor, korkuyor. Bunlar sadece doğa olayı dedi.

İzmir'de gökyüzünün rengi, sabah saatlerinde kızıla döndü. Gökyüzünü seyreden İzmirliler, bu anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. Çok sayıda kişi de çektiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Gökyüzünün rengi bazılarını ise tedirgin etti. DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi ve iklim bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, doğa olayı olduğunu belirterek, 2 gün önce Sahra Çölü'nden çok ciddi miktarda toz kalktı. Uydudan baktığımda yaklaşık olarak 3,5 milyon kilometrekare yani Türkiye'nin 4 katı kadar devasa bir toz taşındı. Bu toz taşınımı şu an Batı Avrupa tarafında. Bu toz metrekarede yaklaşık 6-7 gram ve çevrede çok yoğun miktarda. Biz Doğu'dayız, güneş de Doğu'dan doğduğu için Batı'ya baktığımızda atmosferde Yunanistan'daki bu toz bulutunun kızıllığını görüyoruz. Maalesef insanlarımız bu tür durumlarda tedirgin oluyor. Denizde sular çekiliyor, gökyüzü kızıl oluyor, korkuyor ama bunlar sadece doğa olayı. Çöl tozları yaşamın olmazsa olmazı çünkü çok miktarda demir taşıyor. Çöl tozu toprakta ne kadar olursa o kadar verim kazanır ancak insanların da dikkat etmesi gerekiyor. Bu durum bahar alerjisine neden olur. Partiküllü maske takılmalı diye konuştu.

Son dakika haberleri! PROF. DR. YAŞAR GÖKYÜZÜNDEKİ KIZILLIĞIN SEBEBİ, SAHRA ÇÖLÜ TOZU
Son dakika haberleri! PROF. DR. YAŞAR GÖKYÜZÜNDEKİ KIZILLIĞIN SEBEBİ, SAHRA ÇÖLÜ TOZU
Son dakika haberleri! PROF. DR. YAŞAR GÖKYÜZÜNDEKİ KIZILLIĞIN SEBEBİ, SAHRA ÇÖLÜ TOZU
Son dakika haberleri! PROF. DR. YAŞAR GÖKYÜZÜNDEKİ KIZILLIĞIN SEBEBİ, SAHRA ÇÖLÜ TOZU
Son dakika haberleri! PROF. DR. YAŞAR GÖKYÜZÜNDEKİ KIZILLIĞIN SEBEBİ, SAHRA ÇÖLÜ TOZU
Son dakika haberleri! PROF. DR. YAŞAR GÖKYÜZÜNDEKİ KIZILLIĞIN SEBEBİ, SAHRA ÇÖLÜ TOZU
Son dakika haberleri! PROF. DR. YAŞAR GÖKYÜZÜNDEKİ KIZILLIĞIN SEBEBİ, SAHRA ÇÖLÜ TOZU

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! PROF. DR. YAŞAR GÖKYÜZÜNDEKİ KIZILLIĞIN SEBEBİ, SAHRA ÇÖLÜ TOZU - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! PROF. DR. YAŞAR GÖKYÜZÜNDEKİ KIZILLIĞIN SEBEBİ, SAHRA ÇÖLÜ TOZU - Son Dakika
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