Ankara'da proje bazlı devlet yardımı kapsamında desteklenen fotovoltaik güneş paneli üretim tesisi yatırımının toplam sabit yatırım tutarı 1 milyar 991 milyon liradan 2 milyar 100 milyon liraya çıkarıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim AŞ tarafından Ankara'da yapılacak fotovoltaik güneş paneli üretim tesisi yatırımına verilecek proje bazlı devlet yardımının detayları Resmi Gazete'nin 5 Eylül 2019 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile duyurulmuştu.

Yeni kararla, proje bazlı devlet yardımı kapsamında bulunan tesisin toplam sabit yatırım tutarı 1 milyar 991 milyon liradan 2 milyar 100 milyon liraya çıkarıldı.

Fotovoltaik güneş paneli üretim tesisinin yıllık kapasitesi 500 MWp olacak.

Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütecek.