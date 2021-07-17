Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, 9 Temmuz'dan bu yana gösteriler ve

şiddet olayları nedeniyle gergin günler yaşanıyor..

Devam eden protestolar sonucu ölü sayısı 210'un üzerine çıktı..

Eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın tutuklanmasına tepki

gösteren protestocular, öfkelerini sloganlar ya da pankartlarla değil, iş yerlerini yağmalayarak ortaya koyuyor..

Günlerdir devam eden yağmaların kıtlığa yol açması riskine karşı polis ve asker süpermarketlere gıda, ilaç ve diğer önemli malzemelerin tedarikini sağlayan araçları korumakla görevlendirildi..

Protestoların başından bu yana toplam 180 kişinin hayatını kaybettiği KwaZulu-Natal'da (kuvazulu natal) yaklaşık 1 milyar dolar değerinde hisse

senedi çalındığı ve en az 800 perakende mağazanın yağmalandığı bildirildi.

İşsizliğin her geçen gün arttığı ülkede kaosun büyümesine yol

açan en büyük sebebin, yoksul halkın içinde bulunduğu

ekonomik kriz olduğu tahmin ediliyor..