Psikiyatri bölümünde yatan hasta ateşe verdiği odasında hayatını kaybetti, olayda 2 kişi de yaralandı - Son Dakika

Psikiyatri bölümünde yatan hasta ateşe verdiği odasında hayatını kaybetti, olayda 2 kişi de yaralandı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesine bağlı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı bölümünde tedavi görmekte olan bir hasta, odasında çıkardığı yangında hayatını kaybetti, olay anında 2 kişi de yaralandı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesine bağlı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı bölümünde tedavi gören hasta, odasını ateşe verdi. Odasını yakan hasta hayatını kaybederken, çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Psikiyatri bölümünde yatan hasta ateşe verdiği odasında hayatını kaybetti, olayda 2 kişi de yaralandı

Olay, saat 04.30 sıralarında Ankara'nın Mamak ilçesinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesine bağlı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı binasının 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanenin 3. katındaki tecrit odasında tedavi gören Mehmet Beşparmak, henüz bilinmeyen bir nedenle odasını ateşe verdi. O sırada refakatçı olarak kalan baba Kadir Beşparmak, tecrit bölümünden çıkan dumanları görünce durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Psikiyatri bölümünde yatan hasta ateşe verdiği odasında hayatını kaybetti, olayda 2 kişi de yaralandı

2 KİŞİ DE YARALANDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede söndürürken sepetli araçlarıyla da binada mahsur kalan hastaları kurtardı. Yangını çıkaran Mehmet Beşparmak olay yerinde hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılırken polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Psikiyatri bölümünde yatan hasta ateşe verdiği odasında hayatını kaybetti, olayda 2 kişi de yaralandı
Psikiyatri bölümünde yatan hasta ateşe verdiği odasında hayatını kaybetti, olayda 2 kişi de yaralandı
Psikiyatri bölümünde yatan hasta ateşe verdiği odasında hayatını kaybetti, olayda 2 kişi de yaralandı
Psikiyatri bölümünde yatan hasta ateşe verdiği odasında hayatını kaybetti, olayda 2 kişi de yaralandı
Psikiyatri bölümünde yatan hasta ateşe verdiği odasında hayatını kaybetti, olayda 2 kişi de yaralandı

Ankara Üniversitesi, Ankara, Mamak, Ateşe, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 06:59 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Psikiyatri bölümünde yatan hasta ateşe verdiği odasında hayatını kaybetti, olayda 2 kişi de yaralandı - Son Dakika

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